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Украинский генерал рассказал о тяжелом положении ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:45 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/vsu-2018130850.html
Украинский генерал рассказал о тяжелом положении ВСУ
Украинский генерал рассказал о тяжелом положении ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025
Украинский генерал рассказал о тяжелом положении ВСУ
Вооруженные силы Украины оказались в тяжёлом положении на ряде направлений фронта, включая Сумскую область, новопавловское направление и районы Купянска и... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T20:45:00+03:00
2025-05-20T20:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сумская область
игорь романенко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины оказались в тяжёлом положении на ряде направлений фронта, включая Сумскую область, новопавловское направление и районы Купянска и Купянска-Узлового в Харьковской области, заявил украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. "К сожалению (положение - ред.) тяжелое. Это направление и новопавловское в сторону Днепропетровской области, ... это Сумская область", - сказал он в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online, отвечая на вопрос о положении ВСУ на отдельных участках фронта. Романенко уточнил, что идут "упорные бои" за два населенных пункта в Сумской области, не уточнив их названия. Кроме того, он утверждает, что "тяжелейшие бои" идут близ Купянска и Купянска-Узлового, расположенных в Харьковской области, обстановка на лиманском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР тоже сложная. Генерал-лейтенант также признал, что ВСУ не хватает военной помощи. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20250520/minoborony-2018075728.html
https://ria.ru/20250520/ukraina-2017985107.html
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россия, украина, сумская область, игорь романенко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сумская область, Игорь Романенко, Вооруженные силы Украины
Украинский генерал рассказал о тяжелом положении ВСУ

Генерал Романенко: ВСУ оказались в тяжелом положении на ряде направлений фронта

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины оказались в тяжёлом положении на ряде направлений фронта, включая Сумскую область, новопавловское направление и районы Купянска и Купянска-Узлового в Харьковской области, заявил украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.
"К сожалению (положение - ред.) тяжелое. Это направление и новопавловское в сторону Днепропетровской области, ... это Сумская область", - сказал он в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online, отвечая на вопрос о положении ВСУ на отдельных участках фронта.
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Романенко уточнил, что идут "упорные бои" за два населенных пункта в Сумской области, не уточнив их названия. Кроме того, он утверждает, что "тяжелейшие бои" идут близ Купянска и Купянска-Узлового, расположенных в Харьковской области, обстановка на лиманском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР тоже сложная.
Генерал-лейтенант также признал, что ВСУ не хватает военной помощи.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСумская областьИгорь РоманенкоВооруженные силы Украины
 
 
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