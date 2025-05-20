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New York Times пишет о признании ВСУ ухудшения ситуации на фронте - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/vsu-2018102867.html
New York Times пишет о признании ВСУ ухудшения ситуации на фронте
New York Times пишет о признании ВСУ ухудшения ситуации на фронте - РИА Новости, 20.05.2025
New York Times пишет о признании ВСУ ухудшения ситуации на фронте
В ВСУ указывают на ухудшение ситуации в зонах боевых действий на фоне повсеместного продвижения сил РФ, сообщает газета New York Times со ссылкой на украинских... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:40:00+03:00
2025-05-20T17:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
сумская область
дмитрий разумков
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В ВСУ указывают на ухудшение ситуации в зонах боевых действий на фоне повсеместного продвижения сил РФ, сообщает газета New York Times со ссылкой на украинских военных. В понедельник Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Марьино в Сумской области и Новооленовки в ДНР. Ведомство 17 и 18 мая также сообщило об освобождении Александрополя и Богатыря в ДНР, который был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. "Ситуация в зонах боевых действия становится все более напряженной и только ухудшается", - приводит издание слова лейтенанта ВСУ Павла Величко, позиция которого, по его словам, находится вблизи границы с Россией. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в апреле отмечал, что ситуация на фронте для ВСУ сложная.
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россия, донецкая народная республика, сумская область, дмитрий разумков, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Сумская область, Дмитрий Разумков, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
New York Times пишет о признании ВСУ ухудшения ситуации на фронте

NYT: ВСУ заявили об ухудшении ситуации на фронте из-за продвижения ВС РФ

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В ВСУ указывают на ухудшение ситуации в зонах боевых действий на фоне повсеместного продвижения сил РФ, сообщает газета New York Times со ссылкой на украинских военных.
В понедельник Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Марьино в Сумской области и Новооленовки в ДНР. Ведомство 17 и 18 мая также сообщило об освобождении Александрополя и Богатыря в ДНР, который был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.
"Ситуация в зонах боевых действия становится все более напряженной и только ухудшается", - приводит издание слова лейтенанта ВСУ Павла Величко, позиция которого, по его словам, находится вблизи границы с Россией.
Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в апреле отмечал, что ситуация на фронте для ВСУ сложная.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Фронт начинает сыпаться. Что происходит в зоне СВО
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСумская областьДмитрий РазумковВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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