https://ria.ru/20250520/vsu-2018102867.html

New York Times пишет о признании ВСУ ухудшения ситуации на фронте

New York Times пишет о признании ВСУ ухудшения ситуации на фронте - РИА Новости, 20.05.2025

New York Times пишет о признании ВСУ ухудшения ситуации на фронте

В ВСУ указывают на ухудшение ситуации в зонах боевых действий на фоне повсеместного продвижения сил РФ, сообщает газета New York Times со ссылкой на украинских... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:40:00+03:00

2025-05-20T17:40:00+03:00

2025-05-20T17:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

сумская область

дмитрий разумков

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В ВСУ указывают на ухудшение ситуации в зонах боевых действий на фоне повсеместного продвижения сил РФ, сообщает газета New York Times со ссылкой на украинских военных. В понедельник Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Марьино в Сумской области и Новооленовки в ДНР. Ведомство 17 и 18 мая также сообщило об освобождении Александрополя и Богатыря в ДНР, который был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. "Ситуация в зонах боевых действия становится все более напряженной и только ухудшается", - приводит издание слова лейтенанта ВСУ Павла Величко, позиция которого, по его словам, находится вблизи границы с Россией. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в апреле отмечал, что ситуация на фронте для ВСУ сложная.

https://ria.ru/20250520/obstanovka-2017894727.html

россия

донецкая народная республика

сумская область

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россия, донецкая народная республика, сумская область, дмитрий разумков, вооруженные силы украины, верховная рада украины