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ВС России расширяют зону контроля в районе Редкодуба в ДНР, заявил Марочко

ВС России расширяют зону контроля в районе Редкодуба в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 20.05.2025

ВС России расширяют зону контроля в районе Редкодуба в ДНР, заявил Марочко

Российская армия расширяет зону контроля в районе Редкодуба в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T07:08:00+03:00

2025-05-20T07:08:00+03:00

2025-05-20T07:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Российская армия расширяет зону контроля в районе Редкодуба в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий в районах населенных пунктов Новосергеевка, Новоегоровка, Петровское (украинское название - Грековка), Редкодуб и Торское нашими войсками улучшено тактическое положение, заняты новые рубежи и позиции, что позволило расширить зону контроля в данном районе", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что на некоторых участках российские бойцы взяли под огневой контроль до 1 километра фронта с украинскими укрепрайонами и фортификациями.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность