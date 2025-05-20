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ВС России расширяют зону контроля в районе Редкодуба в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 20.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
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https://ria.ru/20250520/vs-2017980260.html
ВС России расширяют зону контроля в районе Редкодуба в ДНР, заявил Марочко
ВС России расширяют зону контроля в районе Редкодуба в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 20.05.2025
ВС России расширяют зону контроля в районе Редкодуба в ДНР, заявил Марочко
Российская армия расширяет зону контроля в районе Редкодуба в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T07:08:00+03:00
2025-05-20T07:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Российская армия расширяет зону контроля в районе Редкодуба в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий в районах населенных пунктов Новосергеевка, Новоегоровка, Петровское (украинское название - Грековка), Редкодуб и Торское нашими войсками улучшено тактическое положение, заняты новые рубежи и позиции, что позволило расширить зону контроля в данном районе", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что на некоторых участках российские бойцы взяли под огневой контроль до 1 километра фронта с украинскими укрепрайонами и фортификациями.
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донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России расширяют зону контроля в районе Редкодуба в ДНР, заявил Марочко

Марочко: ВС России расширяют зону контроля у Редкодуба, заняты новые позиции

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Российская армия расширяет зону контроля в районе Редкодуба в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий в районах населенных пунктов Новосергеевка, Новоегоровка, Петровское (украинское название - Грековка), Редкодуб и Торское нашими войсками улучшено тактическое положение, заняты новые рубежи и позиции, что позволило расширить зону контроля в данном районе", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники.
Он добавил, что на некоторых участках российские бойцы взяли под огневой контроль до 1 километра фронта с украинскими укрепрайонами и фортификациями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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