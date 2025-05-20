https://ria.ru/20250520/vs-2017978395.html

ВС России уничтожили переправу на Купянском направлении, заявил Марочко

ВС России уничтожили переправу на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 20.05.2025

ВС России уничтожили переправу на Купянском направлении, заявил Марочко

ВС РФ отбили часть леса и уничтожили переправу под Колесниковкой на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T06:09:00+03:00

2025-05-20T06:09:00+03:00

2025-05-20T06:09:00+03:00

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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. ВС РФ отбили часть леса и уничтожили переправу под Колесниковкой на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Колесниковка нашим подразделениям удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций в юго-западной части лесного массива. Западнее Колесниковки наши бойцы уничтожили понтонную переправу вооружённых формирований Украины через реку Оскол", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что также российскими войсками был зачищен участок железнодорожного полотна протяженностью 500 метров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф