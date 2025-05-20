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ВС России уничтожили переправу на Купянском направлении, заявил Марочко
ВС России уничтожили переправу на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 20.05.2025
ВС России уничтожили переправу на Купянском направлении, заявил Марочко
ВС РФ отбили часть леса и уничтожили переправу под Колесниковкой на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T06:09:00+03:00
2025-05-20T06:09:00+03:00
2025-05-20T06:09:00+03:00
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. ВС РФ отбили часть леса и уничтожили переправу под Колесниковкой на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Колесниковка нашим подразделениям удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций в юго-западной части лесного массива. Западнее Колесниковки наши бойцы уничтожили понтонную переправу вооружённых формирований Украины через реку Оскол", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что также российскими войсками был зачищен участок железнодорожного полотна протяженностью 500 метров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф
В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили переправу на Купянском направлении, заявил Марочко
Марочко: ВС России уничтожили переправу под Колесниковкой под Купянском