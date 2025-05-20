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Бастрыкин показал общий ущерб от теракта в "Крокусе"
Бастрыкин показал общий ущерб от теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 20.05.2025
Бастрыкин показал общий ущерб от теракта в "Крокусе"
Ущерб от теракта в "Крокусе" в Подмосковье составил примерно 6 миллиардов рублей, свидетельствует информация со слайдов презентации СК РФ, показанной во время... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:22:00+03:00
2025-05-20T14:22:00+03:00
2025-05-20T14:22:00+03:00
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теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
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С. ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Ущерб от теракта в "Крокусе" в Подмосковье составил примерно 6 миллиардов рублей, свидетельствует информация со слайдов презентации СК РФ, показанной во время выступления председателя ведомства Александра Бастрыкина в рамках ПМЮФ. "Шесть миллиардов рублей – общий ущерб от террористической атаки (в Крокусе – ред.)", - говорится на слайде. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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московская область (подмосковье), россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, крокус, следственный комитет россии (ск рф), теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik, происшествия, петербургский юридический форум — 2025
Московская область (Подмосковье), Россия, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik, Происшествия, Петербургский юридический форум — 2025
Бастрыкин показал общий ущерб от теракта в "Крокусе"
СК: общий ущерб от теракта в "Крокусе" составил шесть миллиардов рублей