https://ria.ru/20250520/uscherb-2018055015.html

Бастрыкин показал общий ущерб от теракта в "Крокусе"

Бастрыкин показал общий ущерб от теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 20.05.2025

Бастрыкин показал общий ущерб от теракта в "Крокусе"

Ущерб от теракта в "Крокусе" в Подмосковье составил примерно 6 миллиардов рублей, свидетельствует информация со слайдов презентации СК РФ, показанной во время... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:22:00+03:00

2025-05-20T14:22:00+03:00

2025-05-20T14:22:00+03:00

московская область (подмосковье)

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санкт-петербург

александр бастрыкин

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

происшествия

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С. ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Ущерб от теракта в "Крокусе" в Подмосковье составил примерно 6 миллиардов рублей, свидетельствует информация со слайдов презентации СК РФ, показанной во время выступления председателя ведомства Александра Бастрыкина в рамках ПМЮФ. "Шесть миллиардов рублей – общий ущерб от террористической атаки (в Крокусе – ред.)", - говорится на слайде. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250519/krokus-2017818585.html

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московская область (подмосковье), россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, крокус, следственный комитет россии (ск рф), теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik, происшествия, петербургский юридический форум — 2025