https://ria.ru/20250520/ukraina-2018109921.html

Медведев назвал Украину квазигосударством

Медведев назвал Украину квазигосударством - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев назвал Украину квазигосударством

Украина сейчас является квазигосударством, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T18:12:00+03:00

2025-05-20T18:12:00+03:00

2025-05-20T18:18:00+03:00

украина

россия

санкт-петербург

дмитрий медведев

петербургский юридический форум — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018095265_0:232:3130:1992_1920x0_80_0_0_a05e7221ee76a8ab03438fcd3540aa40.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Украина сейчас является квазигосударством, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Это государство (Украина - ред.) не является в настоящий момент суверенным. Можно по разному определять его юридическую природу сегодня, но, скорее всего, это все-таки в настоящий момент квазигосударство, несостоявшееся государство, то, что часто называют термином "фейл стейт"", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018090219.html

украина

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, петербургский юридический форум — 2025