Медведев назвал Украину квазигосударством
Медведев: Украина сейчас является несостоявшимся государством
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Украина сейчас является квазигосударством, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Это государство (Украина - ред.) не является в настоящий момент суверенным. Можно по разному определять его юридическую природу сегодня, но, скорее всего, это все-таки в настоящий момент квазигосударство, несостоявшееся государство, то, что часто называют термином "фейл стейт"", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.