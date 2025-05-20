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Медведев предположил, каким будет документ, который подпишут с Украиной
Медведев предположил, каким будет документ, который подпишут с Украиной - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев предположил, каким будет документ, который подпишут с Украиной
Предстоит еще значительная работа по возможному документу с Украиной, а уровень, на котором его могут подписать, будет зависеть от ситуации, заявил зампред... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:34:00+03:00
2025-05-20T17:34:00+03:00
2025-05-20T17:34:00+03:00
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дмитрий медведев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Предстоит еще значительная работа по возможному документу с Украиной, а уровень, на котором его могут подписать, будет зависеть от ситуации, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Все (включая уровень подписания - ред.) зависеть будет от конкретной ситуации и документа, который будет подлежать подписанию. Но здесь еще потребуется довольно значительная работа", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018089067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, петербургский юридический форум — 2025
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, Петербургский юридический форум — 2025
Медведев предположил, каким будет документ, который подпишут с Украиной
Медведев: предстоит большая работа над документом по урегулированию на Украине