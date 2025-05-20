https://ria.ru/20250520/ukraina-2018100308.html

Медведев предположил, каким будет документ, который подпишут с Украиной

Медведев предположил, каким будет документ, который подпишут с Украиной - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев предположил, каким будет документ, который подпишут с Украиной

Предстоит еще значительная работа по возможному документу с Украиной, а уровень, на котором его могут подписать, будет зависеть от ситуации, заявил зампред... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:34:00+03:00

2025-05-20T17:34:00+03:00

2025-05-20T17:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

экономика

украина

россия

санкт-петербург

дмитрий медведев

петербургский юридический форум — 2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Предстоит еще значительная работа по возможному документу с Украиной, а уровень, на котором его могут подписать, будет зависеть от ситуации, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Все (включая уровень подписания - ред.) зависеть будет от конкретной ситуации и документа, который будет подлежать подписанию. Но здесь еще потребуется довольно значительная работа", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018089067.html

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Ольга Фомченкова

экономика, украина, россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, петербургский юридический форум — 2025