Медведев высказался о планах стран ЕС разместить контингент на Украине
Медведев: за словами о контингенте на Украине стоит стремление к экспансии
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. За словами стран о размещении контингента на Украине стоит стремление осуществлять экспансию и втянуть стороны в новый конфликт, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"В этом ракурсе, кстати, видны истинные цели авторов разного рода инициатив, которые предлагает так называемая коалиция желающих насчет ввода якобы миротворческих сил на Украину. За красивыми словами - стремление не только осуществлять экспансию и установить на территории оставшейся Украины оккупационный режим, но и в конечном счете втянуть все стороны в новый, гораздо более масштабный военный конфликт, размеры которого могут стать глобальными, а последствия фатальными", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.