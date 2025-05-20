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Медведев высказался о планах стран ЕС разместить контингент на Украине

Медведев высказался о планах стран ЕС разместить контингент на Украине - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев высказался о планах стран ЕС разместить контингент на Украине

За словами стран о размещении контингента на Украине стоит стремление осуществлять экспансию и втянуть стороны в новый конфликт, заявил заместитель председателя РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:30:00+03:00

2025-05-20T17:30:00+03:00

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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. За словами стран о размещении контингента на Украине стоит стремление осуществлять экспансию и втянуть стороны в новый конфликт, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "В этом ракурсе, кстати, видны истинные цели авторов разного рода инициатив, которые предлагает так называемая коалиция желающих насчет ввода якобы миротворческих сил на Украину. За красивыми словами - стремление не только осуществлять экспансию и установить на территории оставшейся Украины оккупационный режим, но и в конечном счете втянуть все стороны в новый, гораздо более масштабный военный конфликт, размеры которого могут стать глобальными, а последствия фатальными", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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украина, россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, петербургский юридический форум — 2025, евросоюз, в мире