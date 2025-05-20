https://ria.ru/20250520/ukraina-2018094341.html

Медведев призвал остановить раскол церкви на Украине

Медведев призвал остановить раскол церкви на Украине - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев призвал остановить раскол церкви на Украине

В контексте украинского конфликта важно остановить не только деградацию политических институтов на Украине, но и раскол церкви, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:16:00+03:00

2025-05-20T17:16:00+03:00

2025-05-20T17:23:00+03:00

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украинская православная церковь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. В контексте украинского конфликта важно остановить не только деградацию политических институтов на Украине, но и раскол церкви, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "В контексте украинского кризиса важно остановить не только деградацию политических институтов и государства, но и раскол церкви - например, Русской православной церкви, уголовные преследования священнослужителей, навязывания верующим политической повестки - и наконец (необходимо - ред.) снять запрет на деятельность Украинской православной церкви", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/upts-2018024565.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, русская православная церковь, украинская православная церковь, петербургский юридический форум — 2025