https://ria.ru/20250520/ukraina-2018094341.html
Медведев призвал остановить раскол церкви на Украине
Медведев призвал остановить раскол церкви на Украине - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев призвал остановить раскол церкви на Украине
В контексте украинского конфликта важно остановить не только деградацию политических институтов на Украине, но и раскол церкви, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:16:00+03:00
2025-05-20T17:16:00+03:00
2025-05-20T17:23:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. В контексте украинского конфликта важно остановить не только деградацию политических институтов на Украине, но и раскол церкви, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "В контексте украинского кризиса важно остановить не только деградацию политических институтов и государства, но и раскол церкви - например, Русской православной церкви, уголовные преследования священнослужителей, навязывания верующим политической повестки - и наконец (необходимо - ред.) снять запрет на деятельность Украинской православной церкви", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, русская православная церковь, украинская православная церковь, петербургский юридический форум — 2025
Религия, Украина, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Петербургский юридический форум — 2025
Медведев призвал остановить раскол церкви на Украине
Медведев призвал прекратить деградацию политических институтов на Украине