https://ria.ru/20250520/ukraina-2018006126.html

"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость в Раде

"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость в Раде - РИА Новости, 20.05.2025

"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость в Раде

За шесть лет нахождения у власти Владимир Зеленский предал Украину шесть раз, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:47:00+03:00

2025-05-20T10:47:00+03:00

2025-05-20T13:26:00+03:00

верховная рада украины

давид арахамия

владимир зеленский

украина

в мире

стамбул

великобритания

александр дубинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2017995816_0:175:3074:1904_1920x0_80_0_0_e53d298ebc34382152d1814911ad63cd.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.За шесть лет нахождения у власти Владимир Зеленский предал Украину шесть раз, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Шесть лет президентства, хотя его (Владимира Зеленского. — Прим. Ред.) никто не избирал на такой срок и полномочий ему никто не давал. Вот его шесть предательств за этот срок, который он пересидел", — написал он.Среди перечисленных депутатом обвинений в сторону Зеленского: срыв Минских соглашений; начало войны на Украине; пустые обещания закончить войну; отказ подписать мирное соглашение в Стамбуле в 2022 году; отказ заканчивать войну в ноябре 2024 года; а также срыв мирных инициатив, предлагаемых ему сейчас.Пока Зеленский затягивает завершение войны, гибнут украинские военные, добавил Дубинский.Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украинемогли завершиться еще весной 2022 года, но киевские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбулебывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал украинское руководство ничего не подписывать и просто воевать.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.

https://ria.ru/20250520/ukraina-2017985107.html

https://ria.ru/20250520/ukraina-2017986471.html

украина

стамбул

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

верховная рада украины, давид арахамия, владимир зеленский, украина, в мире, стамбул, великобритания, александр дубинский