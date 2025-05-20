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"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость в Раде
"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость в Раде - РИА Новости, 20.05.2025
"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость в Раде
За шесть лет нахождения у власти Владимир Зеленский предал Украину шесть раз, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:47:00+03:00
2025-05-20T10:47:00+03:00
2025-05-20T13:26:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.За шесть лет нахождения у власти Владимир Зеленский предал Украину шесть раз, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Шесть лет президентства, хотя его (Владимира Зеленского. — Прим. Ред.) никто не избирал на такой срок и полномочий ему никто не давал. Вот его шесть предательств за этот срок, который он пересидел", — написал он.Среди перечисленных депутатом обвинений в сторону Зеленского: срыв Минских соглашений; начало войны на Украине; пустые обещания закончить войну; отказ подписать мирное соглашение в Стамбуле в 2022 году; отказ заканчивать войну в ноябре 2024 года; а также срыв мирных инициатив, предлагаемых ему сейчас.Пока Зеленский затягивает завершение войны, гибнут украинские военные, добавил Дубинский.Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украинемогли завершиться еще весной 2022 года, но киевские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбулебывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал украинское руководство ничего не подписывать и просто воевать.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
https://ria.ru/20250520/ukraina-2017985107.html
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Верховная Рада Украины, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Стамбул, Великобритания, Александр Дубинский
"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость в Раде
Дубинский: за годы у власти Зеленский предал Украину 6 раз