Рейтинг@Mail.ru
"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость в Раде - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 20.05.2025 (обновлено: 13:26 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/ukraina-2018006126.html
"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость в Раде
"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость в Раде - РИА Новости, 20.05.2025
"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость в Раде
За шесть лет нахождения у власти Владимир Зеленский предал Украину шесть раз, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:47:00+03:00
2025-05-20T13:26:00+03:00
верховная рада украины
давид арахамия
владимир зеленский
украина
в мире
стамбул
великобритания
александр дубинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2017995816_0:175:3074:1904_1920x0_80_0_0_e53d298ebc34382152d1814911ad63cd.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.За шесть лет нахождения у власти Владимир Зеленский предал Украину шесть раз, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Шесть лет президентства, хотя его (Владимира Зеленского. — Прим. Ред.) никто не избирал на такой срок и полномочий ему никто не давал. Вот его шесть предательств за этот срок, который он пересидел", — написал он.Среди перечисленных депутатом обвинений в сторону Зеленского: срыв Минских соглашений; начало войны на Украине; пустые обещания закончить войну; отказ подписать мирное соглашение в Стамбуле в 2022 году; отказ заканчивать войну в ноябре 2024 года; а также срыв мирных инициатив, предлагаемых ему сейчас.Пока Зеленский затягивает завершение войны, гибнут украинские военные, добавил Дубинский.Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украинемогли завершиться еще весной 2022 года, но киевские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбулебывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал украинское руководство ничего не подписывать и просто воевать.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
https://ria.ru/20250520/ukraina-2017985107.html
https://ria.ru/20250520/ukraina-2017986471.html
украина
стамбул
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2017995816_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c41f5e3f978a20f0aaf844bc7ad9bcd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
верховная рада украины, давид арахамия, владимир зеленский, украина, в мире, стамбул, великобритания, александр дубинский
Верховная Рада Украины, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Стамбул, Великобритания, Александр Дубинский
"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость в Раде

Дубинский: за годы у власти Зеленский предал Украину 6 раз

© Leon NealВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Leon Neal
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.За шесть лет нахождения у власти Владимир Зеленский предал Украину шесть раз, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Шесть лет президентства, хотя его (Владимира Зеленского. — Прим. Ред.) никто не избирал на такой срок и полномочий ему никто не давал. Вот его шесть предательств за этот срок, который он пересидел", — написал он.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
"Медвежья услуга". СМИ раскрыли, что привело к ослаблению ВСУ
Вчера, 08:31
Среди перечисленных депутатом обвинений в сторону Зеленского: срыв Минских соглашений; начало войны на Украине; пустые обещания закончить войну; отказ подписать мирное соглашение в Стамбуле в 2022 году; отказ заканчивать войну в ноябре 2024 года; а также срыв мирных инициатив, предлагаемых ему сейчас.
Пока Зеленский затягивает завершение войны, гибнут украинские военные, добавил Дубинский.
Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украинемогли завершиться еще весной 2022 года, но киевские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбулебывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал украинское руководство ничего не подписывать и просто воевать.
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Пушков раскрыл, что ошеломило лидеров ЕС после переговоров Путина и Трампа
Вчера, 08:54
 
Верховная Рада УкраиныДавид АрахамияВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреСтамбулВеликобританияАлександр Дубинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала