https://ria.ru/20250520/ukraina-2017986471.html
Пушков раскрыл, что ошеломило лидеров ЕС после переговоров Путина и Трампа
Пушков раскрыл, что ошеломило лидеров ЕС после переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025
Пушков раскрыл, что ошеломило лидеров ЕС после переговоров Путина и Трампа
Запад по-прежнему ошибочно полагает, что России можно нанести стратегическое поражение, в то время как американский президент Трамп осознает, что это... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T08:54:00+03:00
2025-05-20T08:54:00+03:00
2025-05-20T13:03:00+03:00
владимир путин
евросоюз
совет федерации рф
алексей пушков
европа
россия
в мире
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/59/1553005943_0:222:3151:1994_1920x0_80_0_0_a00dae0921eff5a490af2d1972a67e2d.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Запад по-прежнему ошибочно полагает, что России можно нанести стратегическое поражение, в то время как американский президент Трамп осознает, что это невозможно, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале."Они по-прежнему исходят из порочной и уже опровергнутой практики посылки, что России можно нанести стратегическое поражение, стоит лишь поднатужиться. Трамп так не считает, более того — он убежден, что это невозможно", — написал сенатор, комментируя статью Financial Times о том, что "европейские лидеры ошеломлены" разговором Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.По словам Пушкова, одержимость Европы Украиной входит в противоречие с прагматизмом Трампа. Европейцы до сих пор надеются, что США снова вернутся на сторону "антироссийского фронта", и испытывают разочарование каждый раз, когда этого не происходит, добавил он.В понедельник Путин и глава Белого дома провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Российский лидер отметил готовность Москвы работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня. Трамп после разговора заявил, что не будет вводить новые санкции, так как есть шанс на урегулирование украинского конфликта.
https://ria.ru/20250520/ukraina-2017985107.html
https://ria.ru/20250519/evropa-2017710108.html
европа
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/59/1553005943_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_a949b46f72a7a7239111a85d36300106.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, евросоюз, совет федерации рф, алексей пушков, европа, россия, в мире, москва
Владимир Путин, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Алексей Пушков, Европа, Россия, В мире, Москва
Пушков раскрыл, что ошеломило лидеров ЕС после переговоров Путина и Трампа
Пушков: одержимость Европы Украиной входит в противоречие с прагматизмом Трампа