https://ria.ru/20250520/ukraina-2017986471.html

Пушков раскрыл, что ошеломило лидеров ЕС после переговоров Путина и Трампа

Пушков раскрыл, что ошеломило лидеров ЕС после переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025

Пушков раскрыл, что ошеломило лидеров ЕС после переговоров Путина и Трампа

Запад по-прежнему ошибочно полагает, что России можно нанести стратегическое поражение, в то время как американский президент Трамп осознает, что это... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T08:54:00+03:00

2025-05-20T08:54:00+03:00

2025-05-20T13:03:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Запад по-прежнему ошибочно полагает, что России можно нанести стратегическое поражение, в то время как американский президент Трамп осознает, что это невозможно, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале."Они по-прежнему исходят из порочной и уже опровергнутой практики посылки, что России можно нанести стратегическое поражение, стоит лишь поднатужиться. Трамп так не считает, более того — он убежден, что это невозможно", — написал сенатор, комментируя статью Financial Times о том, что "европейские лидеры ошеломлены" разговором Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.По словам Пушкова, одержимость Европы Украиной входит в противоречие с прагматизмом Трампа. Европейцы до сих пор надеются, что США снова вернутся на сторону "антироссийского фронта", и испытывают разочарование каждый раз, когда этого не происходит, добавил он.В понедельник Путин и глава Белого дома провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Российский лидер отметил готовность Москвы работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня. Трамп после разговора заявил, что не будет вводить новые санкции, так как есть шанс на урегулирование украинского конфликта.

https://ria.ru/20250520/ukraina-2017985107.html

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владимир путин, евросоюз, совет федерации рф, алексей пушков, европа, россия, в мире, москва