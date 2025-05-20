https://ria.ru/20250520/ubiystvo-2017972647.html

Житель Магадана получил 12 лет колонии за убийство мужчины из ревности

Житель Магадана получил 12 лет колонии за убийство мужчины из ревности - РИА Новости, 20.05.2025

Житель Магадана получил 12 лет колонии за убийство мужчины из ревности

Суд в Магадане во вторник признал местного жителя Хамзата Вадельгова виновным в убийстве бывшего мужа своей сожительницы и приговорил его к 12 годам лишения... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T04:01:00+03:00

2025-05-20T04:01:00+03:00

2025-05-20T04:01:00+03:00

происшествия

магадан

сусуман

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МАГАДАН, 20 мая - РИА Новости. Суд в Магадане во вторник признал местного жителя Хамзата Вадельгова виновным в убийстве бывшего мужа своей сожительницы и приговорил его к 12 годам лишения свободы, его гражданская супруга Светлана Дедух получила 3 года за укрывательство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В июле 2024 года житель города Сусумана Магаданской области Сергей Ситников приехал в Магадан для встречи со своими детьми. Однако в квартире бывшей супруги Светланы Дедух он столкнулся с ее 25-летним сожителем. Мужчины стали выяснять отношения. В ходе конфликта Вадельгов избил Ситникова, а затем задушил электрическим проводом. Затем сожители вывезли тело в лесную зону, где закопали его, а вернувшись домой, перегнали автомобиль потерпевшего в другую часть города. Ранее обвинительный вердикт фигурантам вынесла коллегия присяжных заседателей. "По версии осужденного, при совершении убийства он действовал в целях самообороны, поскольку потерпевший напал на него с ножом. За совершение преступлений суд приговорил осужденного к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима... Соучастнице назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, которое ей предстоит отбывать по достижении ребенком 14-летнего возраста", - рассказал РИА Новости представитель прокуратуры региона. Виновной в произошедшем родственники погибшего Ситникова считают его бывшую супругу, которой пока удалось избежать наказания, заявила РИА Новости сестра убитого Татьяна Ситникова. "Она не раскаялась абсолютно ни в чем. И сейчас, пока младшему ее ребенку не исполнится 14 лет, будет на свободе. И у нее есть все шансы избежать наказания и в дальнейшем. Думаю, раз суд земной так решил, ее ждет какое-то еще более страшное наказание, чем тюрьма", - сказала Ситникова. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20241015/irkutsk-1978061404.html

https://ria.ru/20241015/delo-1978055588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, магадан, сусуман, магаданская область, сергей ситников