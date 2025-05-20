https://ria.ru/20250520/ubiystvo-2017972647.html
Житель Магадана получил 12 лет колонии за убийство мужчины из ревности
Житель Магадана получил 12 лет колонии за убийство мужчины из ревности - РИА Новости, 20.05.2025
Житель Магадана получил 12 лет колонии за убийство мужчины из ревности
Суд в Магадане во вторник признал местного жителя Хамзата Вадельгова виновным в убийстве бывшего мужа своей сожительницы и приговорил его к 12 годам лишения... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T04:01:00+03:00
2025-05-20T04:01:00+03:00
2025-05-20T04:01:00+03:00
происшествия
магадан
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магаданская область
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МАГАДАН, 20 мая - РИА Новости. Суд в Магадане во вторник признал местного жителя Хамзата Вадельгова виновным в убийстве бывшего мужа своей сожительницы и приговорил его к 12 годам лишения свободы, его гражданская супруга Светлана Дедух получила 3 года за укрывательство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В июле 2024 года житель города Сусумана Магаданской области Сергей Ситников приехал в Магадан для встречи со своими детьми. Однако в квартире бывшей супруги Светланы Дедух он столкнулся с ее 25-летним сожителем. Мужчины стали выяснять отношения. В ходе конфликта Вадельгов избил Ситникова, а затем задушил электрическим проводом. Затем сожители вывезли тело в лесную зону, где закопали его, а вернувшись домой, перегнали автомобиль потерпевшего в другую часть города. Ранее обвинительный вердикт фигурантам вынесла коллегия присяжных заседателей. "По версии осужденного, при совершении убийства он действовал в целях самообороны, поскольку потерпевший напал на него с ножом. За совершение преступлений суд приговорил осужденного к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима... Соучастнице назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, которое ей предстоит отбывать по достижении ребенком 14-летнего возраста", - рассказал РИА Новости представитель прокуратуры региона. Виновной в произошедшем родственники погибшего Ситникова считают его бывшую супругу, которой пока удалось избежать наказания, заявила РИА Новости сестра убитого Татьяна Ситникова. "Она не раскаялась абсолютно ни в чем. И сейчас, пока младшему ее ребенку не исполнится 14 лет, будет на свободе. И у нее есть все шансы избежать наказания и в дальнейшем. Думаю, раз суд земной так решил, ее ждет какое-то еще более страшное наказание, чем тюрьма", - сказала Ситникова. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20241015/irkutsk-1978061404.html
https://ria.ru/20241015/delo-1978055588.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, магадан, сусуман, магаданская область, сергей ситников
Происшествия, Магадан, Сусуман, Магаданская область, Сергей Ситников
Житель Магадана получил 12 лет колонии за убийство мужчины из ревности
Житель Магадана получил 12 лет колонии за убийство бывшего мужа сожительницы
МАГАДАН, 20 мая - РИА Новости. Суд в Магадане во вторник признал местного жителя Хамзата Вадельгова виновным в убийстве бывшего мужа своей сожительницы и приговорил его к 12 годам лишения свободы, его гражданская супруга Светлана Дедух получила 3 года за укрывательство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В июле 2024 года житель города Сусумана Магаданской области Сергей Ситников
приехал в Магадан
для встречи со своими детьми. Однако в квартире бывшей супруги Светланы Дедух он столкнулся с ее 25-летним сожителем. Мужчины стали выяснять отношения. В ходе конфликта Вадельгов избил Ситникова, а затем задушил электрическим проводом. Затем сожители вывезли тело в лесную зону, где закопали его, а вернувшись домой, перегнали автомобиль потерпевшего в другую часть города. Ранее обвинительный вердикт фигурантам вынесла коллегия присяжных заседателей.
"По версии осужденного, при совершении убийства он действовал в целях самообороны, поскольку потерпевший напал на него с ножом. За совершение преступлений суд приговорил осужденного к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима... Соучастнице назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, которое ей предстоит отбывать по достижении ребенком 14-летнего возраста", - рассказал РИА Новости представитель прокуратуры региона.
Виновной в произошедшем родственники погибшего Ситникова считают его бывшую супругу, которой пока удалось избежать наказания, заявила РИА Новости сестра убитого Татьяна Ситникова.
"Она не раскаялась абсолютно ни в чем. И сейчас, пока младшему ее ребенку не исполнится 14 лет, будет на свободе. И у нее есть все шансы избежать наказания и в дальнейшем. Думаю, раз суд земной так решил, ее ждет какое-то еще более страшное наказание, чем тюрьма", - сказала Ситникова.
Приговор в законную силу не вступил.