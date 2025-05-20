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"Есть шанс чего-то достичь". Трамп рассказал подробности беседы с Путиным - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 20.05.2025 (обновлено: 08:47 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/tramp-2017962079.html
"Есть шанс чего-то достичь". Трамп рассказал подробности беседы с Путиным
"Есть шанс чего-то достичь". Трамп рассказал подробности беседы с Путиным - РИА Новости, 20.05.2025
"Есть шанс чего-то достичь". Трамп рассказал подробности беседы с Путиным
Президент США Дональд Трамп подвел итоги разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Среди прочего, он выразил уверенность, что в урегулировании... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T00:36:00+03:00
2025-05-20T08:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
сша
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подвел итоги разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Среди прочего, он выразил уверенность, что в урегулировании конфликта на Украине произойдут существенные изменения.Основные заявления главы Белого дома:Я думаю, что-то произойдет. Вовлечены очень большие эго, но, я думаю, что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, а им придется продолжать (переговоры. — Прим. ред.). Это ситуация в Европе, и она должна была оставаться там.Есть шанс чего-то достичь. А если вы это сделаете, вы также можете сделать намного хуже. Но может быть, настанет время, когда это (введение новых санкций. — Прим. ред.) произойдет.Разговор Путина и Трампа состоялся в понедельник вечером. Беседа продолжалась более двух часов. Как сообщал российский лидер, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.Впоследствии помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что лидеры затронули и тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.Переговоры в СтамбулеПутин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Встреча состоялась в прошлую пятницу в Стамбуле и продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017935691.html
https://ria.ru/20250520/beseda-2017960474.html
https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, сша, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир мединский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Мединский

"Есть шанс чего-то достичь". Трамп рассказал подробности беседы с Путиным

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подвел итоги разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Среди прочего, он выразил уверенность, что в урегулировании конфликта на Украине произойдут существенные изменения.
Основные заявления главы Белого дома:
  • украинский кризис необходимо урегулировать, шансы на это высоки;
  • Путин намерен этого добиться, Россия не тянет время в переговорах;
  • США уступят Европе роль в этом процессе, если не будет значительного прогресса:
«

Я думаю, что-то произойдет. Вовлечены очень большие эго, но, я думаю, что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, а им придется продолжать (переговоры. — Прим. ред.). Это ситуация в Европе, и она должна была оставаться там.

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США
  • у Вашингтона есть определенная красная линия в вопросе урегулирования, но озвучивать ее не станут, чтобы не усложнять переговоры;
  • новых санкций против Москвы пока не будет по этой же причине:
«

Есть шанс чего-то достичь. А если вы это сделаете, вы также можете сделать намного хуже. Но может быть, настанет время, когда это (введение новых санкций. — Прим. ред.) произойдет.

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США
  • Трамп пока не может сказать, достаточно ли Киев делает для прекращения огня;
  • американского воинского контингента на Украине не будет, но это не значит, что ставки для Штатов там не высоки;
  • Зеленский не самый легкий человек в общении.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
"Мы на правильном пути". О чем Путин и Трамп говорили более двух часов
Вчера, 20:28
Разговор Путина и Трампа состоялся в понедельник вечером. Беседа продолжалась более двух часов. Как сообщал российский лидер, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
Впоследствии помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что лидеры затронули и тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
СМИ: европейские лидеры шокированы результатами беседы Путина и Трампа
00:09

Переговоры в Стамбуле

Путин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Встреча состоялась в прошлую пятницу в Стамбуле и продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Стамбуле договорились до самого главного
17 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампСШАПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Владимир Мединский
 
 
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