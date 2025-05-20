"Есть шанс чего-то достичь". Трамп рассказал подробности беседы с Путиным
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подвел итоги разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Среди прочего, он выразил уверенность, что в урегулировании конфликта на Украине произойдут существенные изменения.
Основные заявления главы Белого дома:
- украинский кризис необходимо урегулировать, шансы на это высоки;
- Путин намерен этого добиться, Россия не тянет время в переговорах;
- США уступят Европе роль в этом процессе, если не будет значительного прогресса:
«
Я думаю, что-то произойдет. Вовлечены очень большие эго, но, я думаю, что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, а им придется продолжать (переговоры. — Прим. ред.). Это ситуация в Европе, и она должна была оставаться там.
- у Вашингтона есть определенная красная линия в вопросе урегулирования, но озвучивать ее не станут, чтобы не усложнять переговоры;
- новых санкций против Москвы пока не будет по этой же причине:
«
Есть шанс чего-то достичь. А если вы это сделаете, вы также можете сделать намного хуже. Но может быть, настанет время, когда это (введение новых санкций. — Прим. ред.) произойдет.
- Трамп пока не может сказать, достаточно ли Киев делает для прекращения огня;
- американского воинского контингента на Украине не будет, но это не значит, что ставки для Штатов там не высоки;
- Зеленский не самый легкий человек в общении.
Разговор Путина и Трампа состоялся в понедельник вечером. Беседа продолжалась более двух часов. Как сообщал российский лидер, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
Впоследствии помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что лидеры затронули и тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.
Переговоры в Стамбуле
Путин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Встреча состоялась в прошлую пятницу в Стамбуле и продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
В Стамбуле договорились до самого главного
17 мая, 08:00