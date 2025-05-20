https://ria.ru/20250520/tramp-2017962079.html

"Есть шанс чего-то достичь". Трамп рассказал подробности беседы с Путиным

"Есть шанс чего-то достичь". Трамп рассказал подробности беседы с Путиным - РИА Новости, 20.05.2025

"Есть шанс чего-то достичь". Трамп рассказал подробности беседы с Путиным

Президент США Дональд Трамп подвел итоги разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Среди прочего, он выразил уверенность, что в урегулировании... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T00:36:00+03:00

2025-05-20T00:36:00+03:00

2025-05-20T08:47:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подвел итоги разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Среди прочего, он выразил уверенность, что в урегулировании конфликта на Украине произойдут существенные изменения.Основные заявления главы Белого дома:Я думаю, что-то произойдет. Вовлечены очень большие эго, но, я думаю, что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, а им придется продолжать (переговоры. — Прим. ред.). Это ситуация в Европе, и она должна была оставаться там.Есть шанс чего-то достичь. А если вы это сделаете, вы также можете сделать намного хуже. Но может быть, настанет время, когда это (введение новых санкций. — Прим. ред.) произойдет.Разговор Путина и Трампа состоялся в понедельник вечером. Беседа продолжалась более двух часов. Как сообщал российский лидер, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.Впоследствии помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что лидеры затронули и тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.Переговоры в СтамбулеПутин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Встреча состоялась в прошлую пятницу в Стамбуле и продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.

https://ria.ru/20250519/peregovory-2017935691.html

https://ria.ru/20250520/beseda-2017960474.html

https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html

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