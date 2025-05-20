https://ria.ru/20250520/tikhonov-2018082022.html

"Ненавижу ее": почему Вячеслав Тихонов умер в одиночестве и не простил жену

"Ненавижу ее": почему Вячеслав Тихонов умер в одиночестве и не простил жену - РИА Новости, 20.05.2025

"Ненавижу ее": почему Вячеслав Тихонов умер в одиночестве и не простил жену

Красавец-разведчик Штирлиц и благородный учитель Мельников — эти роли сделали Вячеслава Тихонова кумиром миллионов. Женщины сходили с ума от его взгляда, а... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T19:25:00+03:00

2025-05-20T19:25:00+03:00

2025-05-20T19:25:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Красавец-разведчик Штирлиц и благородный учитель Мельников — эти роли сделали Вячеслава Тихонова кумиром миллионов. Женщины сходили с ума от его взгляда, а мужчины мечтали быть на него похожими. Отчего самый желанный мужчина СССР ненавидел свою первую жену? Почему после второго брака из харизматичного героя он превратился в затворника? Кто виноват в трагической судьбе его сына? И кто помешал исполнить последнюю волю легендарного артиста?Штирлиц без маскиВячеслав Тихонов — человек-легенда, покоривший советский кинематограф своей внешностью и талантом. Миллионы женщин теряли голову при виде его холодных проницательных глаз, безупречных черт лица и аристократической сдержанности. Образ разведчика Штирлица стал его визитной карточкой, но за маской киногероя скрывался совсем другой человек — ранимый, застенчивый и неуверенный в себе.Друзья Тихонова отмечали его скромность и замкнутость. Вячеслав сам признавался, что интровертность стала причиной многих проблем с женщинами. Парадокс: мужчина, от взгляда которого таяли женские сердца, в реальной жизни терялся перед сильными женскими характерами.Огонь и лед: провальный брак с МордюковойВстреча с Нонной Мордюковой в 1947 году на съемках "Молодой гвардии" определила ближайшие 13 лет жизни Тихонова. Ему было всего 19, ей — 22. Энергичная, яркая кубанская казачка буквально покорила сдержанного юношу своим напором.Официальный брак состоялся лишь в 1950 году, после рождения сына Владимира, что породило слухи о "вынужденной" женитьбе. Молодая семья ютилась сначала в коммуналке, затем в крошечной комнате площадью 14 метров, которую Нонна с трудом "выбила" после рождения сына. Денег хронически не хватало. Мордюкова, как более востребованная актриса, часто была главным добытчиком в семье, что создавало дополнительное напряжение.Скандалы стали обычным делом. Мордюкова требовала внимания и страсти, а замкнутый Тихонов все больше уходил в себя. За кулисами шептались о романе Нонны с Борисом Андроникашвили, поговаривали даже о ее отношениях с режиссером Герасимовым и писателем Шукшиным.Развязка наступила в 1963 году. Тихонов, вернувшись домой без ключей, звонил в дверь, но Нонна не открывала. Соседка намекнула, что она дома с "гостем". Через час из квартиры вышел мужчина, которого Мордюкова поцеловала на прощание, не заметив мужа. Увидев Тихонова, она побледнела, а он молча собрал вещи и ушел.После развода Тихонов и Мордюкова прекратили любое общение. Они встретились лишь однажды — на похоронах сына Владимира в 1990 году. В последние годы Нонна признавалась, что сожалеет о разводе. Она называла Тихонова главной любовью своей жизни и даже звонила ему, предлагая "доживать вместе", но он уже был связан другой семьей.Роман, который не спасВо время брака с Мордюковой Тихонов нашел утешение в объятиях яркой латвийской красавицы Дзидры Ритенберг. Их страстный роман вспыхнул в конце 50-х на премьере фильма "Мальва", когда Вячеслав, еще формально женатый, уже фактически жил отдельно от первой супруги.Тайные встречи влюбленных стали настоящей пыткой для обоих. Нонна Мордюкова, прознав о романе, устроила мужу громкий скандал. "Она требовала прекратить эту связь немедленно", — рассказывали очевидцы закулисных драм. Тихонов метался между семейным долгом и новой любовью, не решаясь сделать окончательный выбор.Ситуация осложнилась, когда на горизонте появился еще один претендент на сердце Дзидры — харизматичный актер Евгений Урбанский. Он начал активно ухаживать за латышской красавицей в тот момент, когда у нее обострились проблемы со здоровьем. Судьба распорядилась жестоко: однажды Тихонов, придя навестить больную возлюбленную, застал у ее палаты соперника и, увидев их близость, молча отступил."Дзидра была готова ждать, надеясь, что Тихонов уйдет из семьи, но он все колебался, считая себя обязанным сыну", — вспоминали друзья актера. Устав от неопределенности и душевных терзаний, после четырех лет эмоциональных американских горок, Дзидра приняла предложение Урбанского и переехала в Москву. Тихонов же окончательно оформил развод с Мордюковой только в 1963 году, когда роман с Дзидрой был уже в прошлом.Второй брак и начало угасанияНастоящие перемены в жизни Тихонова произошли после знакомства с Тамарой Ивановой, переводчицей французского языка. Они встретились на студии озвучания в 1967 году. Тамаре было 23 года, а Тихонову — 39."Внешне Тамара казалась полной противоположностью миру, в котором вращался актер. Скромная, неброская, она не производила впечатления роковой женщины", — отмечали коллеги Тихонова.Поначалу они просто общались по телефону, затем Тамара предложила свою помощь в переводе с французского. Вскоре она переехала к Тихонову, а в 1968 году они поженились. В 1969 году родилась их дочь Анна.Поначалу актер был счастлив. Казалось, он нашел свою тихую гавань. Но со временем актер начал сильно меняться. По словам близких, из сильного и уверенного в себе мужчины он превратился в покорного и уступчивого мужа."Вячеслав начал буквально угасать на глазах: от былого обаяния и харизмы не осталось и следа", — вспоминали друзья актера.Под жестким контролемТамара взяла под контроль каждый шаг мужа. Она проверяла все сценарии, запрещала любые любовные сцены, ревновала к каждой актрисе. Доходило до того, что актеру приходилось тайно встречаться с сыном от первого брака, чтобы избегать скандалов дома. Любопытно, что даже спустя годы после развода с Мордюковой Тамара продолжала ревновать к ней мужа.Постепенно супруги стали жить в разных частях дома. Тихонов снял обручальное кольцо. Тамара постоянно упрекала мужа в испорченной жизни, а он, по свидетельству близких, начал испытывать к ней глубокую ненависть.Только дочь Анна стала лучиком света в жизни актера. Вячеслав Васильевич посвящал ей каждую свободную минуту и позже доверил управление всеми своими делами — от контактов с журналистами до финансов.Разбитое сердце отцаНастоящим ударом для 62-летнего Тихонова стала смерть сына Владимира в 1990 году. Причиной трагедии стало употребление наркотиков и последующая передозировка. Несмотря на сложные отношения, Вячеслав тяжело переживал эту утрату.С горьким раскаянием актер осознал, что деньги и подарки, которыми он пытался компенсировать отсутствие отцовского тепла, лишь питали зависимость сына. Чувство вины не давало ему покоя.Тихонов винил в случившемся не только себя, но и Тамару, которая, по его мнению, намеренно вбивала клин между ним и сыном.Одинокий затворникУбегая от тяжелых воспоминаний, Вячеслав Васильевич покинул Москву и поселился в уединенной подмосковной даче. Разорвав отношения с женой, он жил в полном одиночестве. Изредка его навещала дочь с внуками. В последние годы жизни Тихонов поддерживал контакт только с одним человеком — Юлией Российской, женщиной, в которую был влюблен еще школьником. Они часто созванивались и даже планировали встретиться, но встреча так и не состоялась из-за инфаркта актера.Актер Андрей Леонов, часто навещавший Тихонова в последние годы, отмечал, что тот находился в глубокой депрессии. Отсутствие заботы и внимания со стороны близких привело к тому, что за его здоровьем никто не следил.Неисполненная последняя воляВ декабре 2009 года в возрасте 81 года легендарного актера не стало. Последняя воля Вячеслава Тихонова заключалась в том, чтобы его похоронили рядом с сыном Владимиром, без церковного отпевания. Но даже это желание не было исполнено.Близкие Тихонова добились его захоронения на престижном Новодевичьем кладбище, организовав церемонию в Храме Христа Спасителя. Дочь Анна объяснила, что выбор места был продиктован удобством для многих почитателей таланта отца.Однако за кулисами разыгралась драма. По мнению некоторых, давняя ревность Тамары к первой семье Тихонова сыграла решающую роль в выборе места захоронения, и именно она помешала исполнить его последнюю просьбу.После смерти мужа Тамара начала злоупотреблять алкоголем, из-за чего дочь Анна отправила ее в клинику под постоянное наблюдение. По слухам, вдова даже пыталась свести счеты с жизнью, говоря, что вместе с мужем после 40 лет брака ушла вся ее жизнь. Тяжелая депрессия и алкоголь подорвали здоровье вдовы — Тамара пережила мужа лишь на пять лет и скончалась в 2014 году, когда ей было 70 лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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