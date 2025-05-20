"Ненавижу ее": почему Вячеслав Тихонов умер в одиночестве и не простил жену
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАктер Вячеслав Тихонов на IX Российском кинофестивале "Кинотавр"
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Красавец-разведчик Штирлиц и благородный учитель Мельников — эти роли сделали Вячеслава Тихонова кумиром миллионов. Женщины сходили с ума от его взгляда, а мужчины мечтали быть на него похожими. Отчего самый желанный мужчина СССР ненавидел свою первую жену? Почему после второго брака из харизматичного героя он превратился в затворника? Кто виноват в трагической судьбе его сына? И кто помешал исполнить последнюю волю легендарного артиста?
Штирлиц без маски
Вячеслав Тихонов — человек-легенда, покоривший советский кинематограф своей внешностью и талантом. Миллионы женщин теряли голову при виде его холодных проницательных глаз, безупречных черт лица и аристократической сдержанности. Образ разведчика Штирлица стал его визитной карточкой, но за маской киногероя скрывался совсем другой человек — ранимый, застенчивый и неуверенный в себе.
Друзья Тихонова отмечали его скромность и замкнутость. Вячеслав сам признавался, что интровертность стала причиной многих проблем с женщинами. Парадокс: мужчина, от взгляда которого таяли женские сердца, в реальной жизни терялся перед сильными женскими характерами.
© РИА Новости / Я. Гольдин | Перейти в медиабанкАктер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Огонь и лед: провальный брак с Мордюковой
Встреча с Нонной Мордюковой в 1947 году на съемках "Молодой гвардии" определила ближайшие 13 лет жизни Тихонова. Ему было всего 19, ей — 22. Энергичная, яркая кубанская казачка буквально покорила сдержанного юношу своим напором.
Официальный брак состоялся лишь в 1950 году, после рождения сына Владимира, что породило слухи о "вынужденной" женитьбе. Молодая семья ютилась сначала в коммуналке, затем в крошечной комнате площадью 14 метров, которую Нонна с трудом "выбила" после рождения сына. Денег хронически не хватало. Мордюкова, как более востребованная актриса, часто была главным добытчиком в семье, что создавало дополнительное напряжение.
Актриса Нонна Мордюкова дома
Скандалы стали обычным делом. Мордюкова требовала внимания и страсти, а замкнутый Тихонов все больше уходил в себя. За кулисами шептались о романе Нонны с Борисом Андроникашвили, поговаривали даже о ее отношениях с режиссером Герасимовым и писателем Шукшиным.
Развязка наступила в 1963 году. Тихонов, вернувшись домой без ключей, звонил в дверь, но Нонна не открывала. Соседка намекнула, что она дома с "гостем". Через час из квартиры вышел мужчина, которого Мордюкова поцеловала на прощание, не заметив мужа. Увидев Тихонова, она побледнела, а он молча собрал вещи и ушел.
После развода Тихонов и Мордюкова прекратили любое общение. Они встретились лишь однажды — на похоронах сына Владимира в 1990 году. В последние годы Нонна признавалась, что сожалеет о разводе. Она называла Тихонова главной любовью своей жизни и даже звонила ему, предлагая "доживать вместе", но он уже был связан другой семьей.
Актриса Нонна Мордюкова
Роман, который не спас
Во время брака с Мордюковой Тихонов нашел утешение в объятиях яркой латвийской красавицы Дзидры Ритенберг. Их страстный роман вспыхнул в конце 50-х на премьере фильма "Мальва", когда Вячеслав, еще формально женатый, уже фактически жил отдельно от первой супруги.
Тайные встречи влюбленных стали настоящей пыткой для обоих. Нонна Мордюкова, прознав о романе, устроила мужу громкий скандал. "Она требовала прекратить эту связь немедленно", — рассказывали очевидцы закулисных драм. Тихонов метался между семейным долгом и новой любовью, не решаясь сделать окончательный выбор.
Народный артист СССР Вячеслав Васильевич Тихонов
Ситуация осложнилась, когда на горизонте появился еще один претендент на сердце Дзидры — харизматичный актер Евгений Урбанский. Он начал активно ухаживать за латышской красавицей в тот момент, когда у нее обострились проблемы со здоровьем. Судьба распорядилась жестоко: однажды Тихонов, придя навестить больную возлюбленную, застал у ее палаты соперника и, увидев их близость, молча отступил.
"Дзидра была готова ждать, надеясь, что Тихонов уйдет из семьи, но он все колебался, считая себя обязанным сыну", — вспоминали друзья актера. Устав от неопределенности и душевных терзаний, после четырех лет эмоциональных американских горок, Дзидра приняла предложение Урбанского и переехала в Москву. Тихонов же окончательно оформил развод с Мордюковой только в 1963 году, когда роман с Дзидрой был уже в прошлом.
Второй брак и начало угасания
Настоящие перемены в жизни Тихонова произошли после знакомства с Тамарой Ивановой, переводчицей французского языка. Они встретились на студии озвучания в 1967 году. Тамаре было 23 года, а Тихонову — 39.
Вячеслав Тихонов в роли Штирлица
"Внешне Тамара казалась полной противоположностью миру, в котором вращался актер. Скромная, неброская, она не производила впечатления роковой женщины", — отмечали коллеги Тихонова.
Поначалу они просто общались по телефону, затем Тамара предложила свою помощь в переводе с французского. Вскоре она переехала к Тихонову, а в 1968 году они поженились. В 1969 году родилась их дочь Анна.
Поначалу актер был счастлив. Казалось, он нашел свою тихую гавань. Но со временем актер начал сильно меняться. По словам близких, из сильного и уверенного в себе мужчины он превратился в покорного и уступчивого мужа.
Кадр из фильма "Война и мир"
"Вячеслав начал буквально угасать на глазах: от былого обаяния и харизмы не осталось и следа", — вспоминали друзья актера.
Под жестким контролем
Тамара взяла под контроль каждый шаг мужа. Она проверяла все сценарии, запрещала любые любовные сцены, ревновала к каждой актрисе. Доходило до того, что актеру приходилось тайно встречаться с сыном от первого брака, чтобы избегать скандалов дома. Любопытно, что даже спустя годы после развода с Мордюковой Тамара продолжала ревновать к ней мужа.
Постепенно супруги стали жить в разных частях дома. Тихонов снял обручальное кольцо. Тамара постоянно упрекала мужа в испорченной жизни, а он, по свидетельству близких, начал испытывать к ней глубокую ненависть.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктер Вячеслав Тихонов в роли директора школы Ильи Мельникова в фильме Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"
Актер Вячеслав Тихонов в роли директора школы Ильи Мельникова в фильме Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"
Только дочь Анна стала лучиком света в жизни актера. Вячеслав Васильевич посвящал ей каждую свободную минуту и позже доверил управление всеми своими делами — от контактов с журналистами до финансов.
Разбитое сердце отца
Настоящим ударом для 62-летнего Тихонова стала смерть сына Владимира в 1990 году. Причиной трагедии стало употребление наркотиков и последующая передозировка. Несмотря на сложные отношения, Вячеслав тяжело переживал эту утрату.
С горьким раскаянием актер осознал, что деньги и подарки, которыми он пытался компенсировать отсутствие отцовского тепла, лишь питали зависимость сына. Чувство вины не давало ему покоя.
© РИА Новости / Н. Сорокин | Перейти в медиабанкКадр из фильма режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"
Кадр из фильма режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"
Тихонов винил в случившемся не только себя, но и Тамару, которая, по его мнению, намеренно вбивала клин между ним и сыном.
Одинокий затворник
Убегая от тяжелых воспоминаний, Вячеслав Васильевич покинул Москву и поселился в уединенной подмосковной даче. Разорвав отношения с женой, он жил в полном одиночестве. Изредка его навещала дочь с внуками. В последние годы жизни Тихонов поддерживал контакт только с одним человеком — Юлией Российской, женщиной, в которую был влюблен еще школьником. Они часто созванивались и даже планировали встретиться, но встреча так и не состоялась из-за инфаркта актера.
© C.L.R. (2006) Кадр из фильма "Андерсен. Жизнь без любви"
© C.L.R. (2006)
Кадр из фильма "Андерсен. Жизнь без любви"
Актер Андрей Леонов, часто навещавший Тихонова в последние годы, отмечал, что тот находился в глубокой депрессии. Отсутствие заботы и внимания со стороны близких привело к тому, что за его здоровьем никто не следил.
Неисполненная последняя воля
В декабре 2009 года в возрасте 81 года легендарного актера не стало. Последняя воля Вячеслава Тихонова заключалась в том, чтобы его похоронили рядом с сыном Владимиром, без церковного отпевания. Но даже это желание не было исполнено.
Близкие Тихонова добились его захоронения на престижном Новодевичьем кладбище, организовав церемонию в Храме Христа Спасителя. Дочь Анна объяснила, что выбор места был продиктован удобством для многих почитателей таланта отца.
Артист Вячеслав Тихонов
Однако за кулисами разыгралась драма. По мнению некоторых, давняя ревность Тамары к первой семье Тихонова сыграла решающую роль в выборе места захоронения, и именно она помешала исполнить его последнюю просьбу.
После смерти мужа Тамара начала злоупотреблять алкоголем, из-за чего дочь Анна отправила ее в клинику под постоянное наблюдение. По слухам, вдова даже пыталась свести счеты с жизнью, говоря, что вместе с мужем после 40 лет брака ушла вся ее жизнь. Тяжелая депрессия и алкоголь подорвали здоровье вдовы — Тамара пережила мужа лишь на пять лет и скончалась в 2014 году, когда ей было 70 лет.