https://ria.ru/20250418/mordyukova-2012106526.html

Тайные страсти великой Мордюковой, о которых старались не говорить

Тайные страсти великой Мордюковой, о которых старались не говорить - РИА Новости, 18.04.2025

Тайные страсти великой Мордюковой, о которых старались не говорить

Она была вынуждена выбирать между карьерой и любовью, между известным режиссером и молодым актером. Мужчины влюблялись в нее — сильную, страстную, с характером... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T19:10:00+03:00

2025-04-18T19:10:00+03:00

2025-04-18T19:10:00+03:00

москва

нонна мордюкова

вячеслав тихонов

василий шукшин

молодая гвардия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Она была вынуждена выбирать между карьерой и любовью, между известным режиссером и молодым актером. Мужчины влюблялись в нее — сильную, страстную, с характером настоящей казачки. Но почему великая актриса, покорившая миллионы зрителей, не смогла построить счастливую жизнь ни с одним из своих избранников? И как сложилась судьба единственного сына Нонны Викторовны?Страсть режиссераМало кто знает, что знаменитый режиссер Сергей Герасимов был без ума от молодой Мордюковой. Когда она снималась в "Молодой гвардии", он не просто восхитился ее талантом — он влюбился.Герасимов был готов оставить жену Тамару Макарову ради юной провинциалки с Кубани. Его очаровывало в ней буквально все, даже то, что могло отталкивать других.Нонна любила ходить босиком. "У нее ноги грязные, как молодая картошка. И от этого я люблю ее еще больше", — признавался он друзьям.Режиссер не обращал внимание на разницу в возрасте — 22 года, и даже посватался к Нонне, обещая матери сделать из ее дочери "вторую Любовь Орлову". Но мать актрисы отвергла потенциального зятя: "Если у Нонки есть талант, она и без вас пробьется. А замуж ей за вас незачем идти. Вы лысый и старый".Роковые словаБрак Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова начался с драмы. Когда Нонна сообщила возлюбленному о беременности, он отреагировал совсем не так, как она ожидала."Мы еще институт не закончили, а тут вдруг ребенок, — бросил в запале Тихонов. — Раз уж собралась рожать, то сама потом с ним и возись, а на меня не рассчитывай!"Эти горькие и обидные слова навсегда врезались в память актрисы. Но она уже сделала свой выбор — родить ребенка во что бы то ни стало. До рождения сына будущие супруги жили раздельно. Расписались они, когда маленький Володя уже "агукал в колясочке".Лед и пламяИх союз был обречен изначально — слишком разными они были. Страстная, эмоциональная казачка и сдержанный, погруженный в себя интеллигент. Огонь и лед. Взрыв и тишина."Сухарь ты! Вот что! — вспыхивала Мордюкова. — Ни объятий, ни поцелуев, ни простого теплого слова... Хоть раз бы сказал, что я тебе нужна!"Мать Нонны настаивала на сохранении брака. "Замуж вышла — терпи", — говорила она дочери. На вопрос о счастье отвечала философски: "А кто тебе его обещал?" И Нонна терпела — ради сына, из страха перед будущим, из нежелания огорчать любимую маму.Васенька из СибириСъемки фильма "Простая история" перевернули жизнь Мордюковой. Она влюбилась в молодого сибирского парня Василия Шукшина. Внешне неброский, невысокого роста, он покорил ее своим талантом, когда читал ей свои рассказы по вечерам или пел песни."Глупая... — шептала она сама себе. — Все бы отдала, лишь бы быть рядом, слышать его голос, знать, что он есть... Расстаться, уйти к нему? Но нужна ли я ему?"Развязка наступила неожиданно — на съемки приехал Тихонов с сыном. После этого Шукшин держался от Нонны на расстоянии. При прощании они обменялись лишь короткими фразами: "Ну, счастливо оставаться, казачка", — тихо произнес Василий. "Счастливо, Васенька...", — ответила она, скрывая боль внутри. Спустя годы Мордюкова признавалась, что Шукшин просил ее уйти от мужа. Но тогда она не решилась.Грузинский принцБрак с Тихоновым продлился 13 лет и закончился в 1963 году. После развода в жизни Нонны появился Борис Андроникашвили — младше ее на девять лет, потомок княжеского рода, красавец с аристократическими манерами."Читал Байрона наизусть, играл романсы на гитаре, целовал дамам руки. Я даже волосы осветлила ради него. Ну, нравились Боре блондинки", — вспоминала актриса.Но романтика быстро улетучилась. Дипломированный сценарист не желал работать, предпочитая раскладывать пасьянс и петь романсы. К тому же он был патологически ревнив. Нонна, уже снявшаяся к тому времени в "Войне и мире" и "Комиссаре", устала тащить на себе этот "балласт" и выставила красавца-грузина вон.Коллекция разбитых сердецПосле расставания с Андроникашвили жизнь Мордюковой превратилась в калейдоскоп мужчин и романов. Актриса вышла замуж за Владимира Сошальского, но этот брак продлился меньше года.Она встречалась с экзотичным Гелием Коноваловым, обладателем негроидной внешности. Крутила роман с Юрием Каморным, который был моложе ее на 19 лет. Говорили о ее связях с Владиславом Дворжецким и Андреем Мироновым, с которыми она снималась в фильмах.А в конце жизни наделало шума ее появление в компании молодого певца Юлиана. Но сама Нонна Викторовна утверждала, что между ними не было близости — она просто по-матерински заботилась о талантливом юноше, который помог ей пережить депрессию после смерти сына.Разрушенная династияЕдинственный сын Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова — Владимир — подавал большие надежды в математике. Но родители настояли на актерской карьере. Еще студентом он женился на Наталье Варлей, у них родился сын.Вскоре выяснилось, что молодой человек серьезно болен — наркомания разрушала его жизнь. Ни лучшие специалисты, ни дорогие клиники не смогли помочь. Владимир потерял интерес к жизни, забросил работу, потерял семью. В 40 лет его не стало.Смерть единственного сына сильно подкосила Нонну Викторовну. В старости она жила в небольшой квартире в спальном районе Москвы. За ней ухаживала сестра Наташа. Внука Василия, сына Владимира и Натальи Варлей, она так и не признала. Ушла из жизни актриса летом 2008 года, в 82 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, нонна мордюкова, вячеслав тихонов, василий шукшин, молодая гвардия