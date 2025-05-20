https://ria.ru/20250520/terakt-2018054902.html

После теракта в "Крокусе" пропавшими без вести числятся три человека

После теракта в "Крокусе" пропавшими без вести числятся три человека - РИА Новости, 20.05.2025

После теракта в "Крокусе" пропавшими без вести числятся три человека

Три человека числятся без вести пропавшими после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, 147 человек погибли, свидетельствует информация со слайдов... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:21:00+03:00

2025-05-20T14:21:00+03:00

2025-05-20T14:45:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Три человека числятся без вести пропавшими после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, 147 человек погибли, свидетельствует информация со слайдов презентации СК РФ, показанной во время выступления председателя ведомства Александра Бастрыкина."Сто сорок семь человек погибли (3 числятся пропавшими без вести)", - говорится на слайде.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.

https://ria.ru/20250520/bastrykin-2018047876.html

https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html

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россия, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), происшествия