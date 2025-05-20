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После теракта в "Крокусе" пропавшими без вести числятся три человека - РИА Новости, 20.05.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:21 20.05.2025 (обновлено: 14:45 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/terakt-2018054902.html
После теракта в "Крокусе" пропавшими без вести числятся три человека
После теракта в "Крокусе" пропавшими без вести числятся три человека - РИА Новости, 20.05.2025
После теракта в "Крокусе" пропавшими без вести числятся три человека
Три человека числятся без вести пропавшими после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, 147 человек погибли, свидетельствует информация со слайдов... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:21:00+03:00
2025-05-20T14:45:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
россия
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Три человека числятся без вести пропавшими после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, 147 человек погибли, свидетельствует информация со слайдов презентации СК РФ, показанной во время выступления председателя ведомства Александра Бастрыкина."Сто сорок семь человек погибли (3 числятся пропавшими без вести)", - говорится на слайде.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.
https://ria.ru/20250520/bastrykin-2018047876.html
https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html
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россия, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
После теракта в "Крокусе" пропавшими без вести числятся три человека

СК: три человека числятся пропавшими без вести после теракта в Крокус Сити Холле

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Три человека числятся без вести пропавшими после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, 147 человек погибли, свидетельствует информация со слайдов презентации СК РФ, показанной во время выступления председателя ведомства Александра Бастрыкина.
"Сто сорок семь человек погибли (3 числятся пропавшими без вести)", - говорится на слайде.
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Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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