https://ria.ru/20250520/terakt-2018041429.html

Путин сообщил Трампу о предотвращении угрозы терактов у Кремля перед 9 Мая

Путин сообщил Трампу о предотвращении угрозы терактов у Кремля перед 9 Мая - РИА Новости, 20.05.2025

Путин сообщил Трампу о предотвращении угрозы терактов у Кремля перед 9 Мая

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в понедельник рассказал об атаках Украины в преддверии празднования дня... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:17:00+03:00

2025-05-20T13:17:00+03:00

2025-05-20T13:56:00+03:00

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

юрий ушаков

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в понедельник рассказал об атаках Украины в преддверии празднования дня победы в России и предотвращении угрозы терактов в районе Кремля и Красной площади в преддверии Дня победы, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Наш президент подчеркнул значение отмечавшегося недавно юбилея великой Победы и напомнил, что в преддверии празднования Россия, как известно, объявила о трехдневном прекращении огня. После чего в ночь с 6 на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника, а также американские ракеты Storm Shadow, причем большая часть шла на Москву. Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади", - пересказал Ушаков слова президента РФ.По его словам, теме боевого братства СССР и США в годы Второй мировой войны было уделено особое внимание в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора глав двух государств, американский лидер выразил сожаление, что Вашингтон и Москва сегодня далеки друг от друга, а Путин напомнил о действиях Украины накануне Дня Победы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Лидеры много и с теплотой говорили о том, что наши страны были союзниками во время Второй мировой войны, вместе сражались против нацистской Германии и милитаристской Японии. Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга", - сказал Ушаков.По его словам, президент США также отметил, что он "глубоко впечатлен тем, какой ценой была завоевана эта Победа"."Трамп поделился, что когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех", - процитировал президента США Ушаков.Как отметил представитель Кремля, в ходе телефонного разговора с подачи Трампа "лидеры обсудили также личность американского генерала (Дугласа) Макартура, отметили прозорливость его оценок, вспомнив, что он в свое время предупреждал об опасности возрождения агрессивного милитаризма".Представитель Кремля подчеркнул, что "Путин, конечно, не случайно упомянул об этом Трампу, поскольку украинцы напрямую угрожали зарубежным участникам праздничных мероприятий, пытались - и наш президент публично об этом говорил - запугать зарубежных лидеров и не допустить их приезда в Москву"."Было подчеркнуто (с российской стороны - ред.), что авторами этих запугиваний были те, кто чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские воззрения", - заметил Ушаков.Он сообщил, что "эта тема достаточно подробно обсуждалась в ходе вчерашнего разговора двух президентов, и это стоит особого упоминания".Президент России 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

https://ria.ru/20250519/podrostki-2017770564.html

https://ria.ru/20250502/fsb-2014653329.html

https://ria.ru/20250515/rossija-2017029651.html

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россия, юрий ушаков, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне