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Пушков поставил Стубба на место из-за заявлений о России

Пушков поставил Стубба на место из-за заявлений о России - РИА Новости, 20.05.2025

Пушков поставил Стубба на место из-за заявлений о России

Президент Финляндии Александр Стубб заражен русофобией и не способен адекватно оценить реальность, заявил член конституционного комитета Совета Федерации... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T01:05:00+03:00

2025-05-20T01:05:00+03:00

2025-05-20T01:05:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заражен русофобией и не способен адекватно оценить реальность, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале."Приходится констатировать, что русофобия порождает глупость и отсутствие реализма в политических оценках. Причем удивительно то, что многие западные политики в последнее время совершенно не стесняются выставлять свою глупость на публичное обозрение", — написал он.Так сенатор отреагировал на заявления Стубба об экономической слабости России и о том, что ее ресурсы якобы истощены. Пушков также привел данные МВФ, согласно которым Россия стала четвертой экономикой мира и обгоняет такие страны как Японию, Францию, ФРГ и Британию, а также Испанию и Италию, с которыми президент Финляндии сравнивал российскую экономику."Им следует напомнить, что у великой державы есть, помимо экономического потенциала, также и другие важнейшие признаки: место в Совбезе ООН, дееспособная сильная армия, наличие ядерного оружия, большая территория и др. Всеми этими признаками обладает Россия, но никак не страны типа Испании, не говоря уже о Финляндии", — заключил политик.В апреле глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал не доверять Стуббу, который рекомендовал Трампу не доверять российскому лидеру Владимиру Путину.

https://ria.ru/20250403/otsenka-2009097403.html

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россия, финляндия, алексей пушков, совет федерации рф, александер стубб