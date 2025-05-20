https://ria.ru/20250520/ssha-2018127126.html

США отказались от участия в саммите G20 в ЮАР

США отказались от участия в саммите G20 в ЮАР - РИА Новости, 20.05.2025

США отказались от участия в саммите G20 в ЮАР

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник подтвердил, что США решили не принимать участие в саммите G20 в ЮАР из-за расхождений во взглядах с руководством... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T20:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио во вторник подтвердил, что США решили не принимать участие в саммите G20 в ЮАР из-за расхождений во взглядах с руководством принимающей страны."Мы решили не участвовать в G20 в этом году, организованном Южной Африкой, ни на уровне министерства иностранных дел, ни на уровне президента, и это было во многом связано с некоторыми из этих вопросов, в дополнение к некоторым из аспектов, которые они вынесли на свою повестку дня и которые, как мы думаем, не отражают приоритеты этой администрации", - заявил Рубио на слушаниях в сенате.Речь идет в частности о критике, которую ЮАР выражает в адрес Израиля и сближения африканской страны с Китаем, помимо других различий в приоритетах внешней политики, отметил Рубио.Комментируя встречу президента ЮАР Сирила Рамафосы и американского лидера Дональда Трампа, госсекретарь заявил, что "если с их (ЮАР - ред.) стороны есть готовность к перезагрузке отношений, очевидно, мы это рассмотрим, но мы сделаем это с широко открытыми глазами на то, что они сделали до сих пор".Рамафоса совершает рабочий визит в США с 19 по 22 мая и встретится с Трампом на фоне разногласий между двумя странами. В минувшую среду газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что администрация Трампа распорядилась приостановить участие американских ведомств в подготовке к саммиту G20, который должен пройти в ноябре в Йоханнесбурге. По информации издания, решение было принято Советом нацбезопасности Белого дома на фоне заявлений Трампа о "геноциде" белых граждан ЮАР и его угроз бойкотировать мероприятие, если власти страны не откажутся от закона об экспроприации земель без выплаты компенсаций.

https://ria.ru/20250415/yuar-2011470008.html

https://ria.ru/20250315/juar-2005238777.html

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сша, большая двадцатка, в мире, юар, южная африка, марко рубио, дональд трамп, сирил рамафоса