США отказались от участия в саммите G20 в ЮАР
Рубио: США не будут участвовать в саммите G20 из-за разногласий с ЮАР
© AP Photo / Jacquelyn MartinМарко Рубио
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио во вторник подтвердил, что США решили не принимать участие в саммите G20 в ЮАР из-за расхождений во взглядах с руководством принимающей страны.
"Мы решили не участвовать в G20 в этом году, организованном Южной Африкой, ни на уровне министерства иностранных дел, ни на уровне президента, и это было во многом связано с некоторыми из этих вопросов, в дополнение к некоторым из аспектов, которые они вынесли на свою повестку дня и которые, как мы думаем, не отражают приоритеты этой администрации", - заявил Рубио на слушаниях в сенате.
Спецпосланник ЮАР рассказал о важности отношений с США
15 апреля, 22:48
Комментируя встречу президента ЮАР Сирила Рамафосы и американского лидера Дональда Трампа, госсекретарь заявил, что "если с их (ЮАР - ред.) стороны есть готовность к перезагрузке отношений, очевидно, мы это рассмотрим, но мы сделаем это с широко открытыми глазами на то, что они сделали до сих пор".
Рамафоса совершает рабочий визит в США с 19 по 22 мая и встретится с Трампом на фоне разногласий между двумя странами. В минувшую среду газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что администрация Трампа распорядилась приостановить участие американских ведомств в подготовке к саммиту G20, который должен пройти в ноябре в Йоханнесбурге. По информации издания, решение было принято Советом нацбезопасности Белого дома на фоне заявлений Трампа о "геноциде" белых граждан ЮАР и его угроз бойкотировать мероприятие, если власти страны не откажутся от закона об экспроприации земель без выплаты компенсаций.