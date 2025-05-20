Рейтинг@Mail.ru
США отказались от участия в саммите G20 в ЮАР - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 20.05.2025 (обновлено: 21:19 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/ssha-2018127126.html
США отказались от участия в саммите G20 в ЮАР
США отказались от участия в саммите G20 в ЮАР - РИА Новости, 20.05.2025
США отказались от участия в саммите G20 в ЮАР
Госсекретарь США Марко Рубио во вторник подтвердил, что США решили не принимать участие в саммите G20 в ЮАР из-за расхождений во взглядах с руководством... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T20:14:00+03:00
2025-05-20T21:19:00+03:00
сша
большая двадцатка
в мире
юар
южная африка
марко рубио
дональд трамп
сирил рамафоса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013027580_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_62a61144056d822d804b41969b68b3d7.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио во вторник подтвердил, что США решили не принимать участие в саммите G20 в ЮАР из-за расхождений во взглядах с руководством принимающей страны."Мы решили не участвовать в G20 в этом году, организованном Южной Африкой, ни на уровне министерства иностранных дел, ни на уровне президента, и это было во многом связано с некоторыми из этих вопросов, в дополнение к некоторым из аспектов, которые они вынесли на свою повестку дня и которые, как мы думаем, не отражают приоритеты этой администрации", - заявил Рубио на слушаниях в сенате.Речь идет в частности о критике, которую ЮАР выражает в адрес Израиля и сближения африканской страны с Китаем, помимо других различий в приоритетах внешней политики, отметил Рубио.Комментируя встречу президента ЮАР Сирила Рамафосы и американского лидера Дональда Трампа, госсекретарь заявил, что "если с их (ЮАР - ред.) стороны есть готовность к перезагрузке отношений, очевидно, мы это рассмотрим, но мы сделаем это с широко открытыми глазами на то, что они сделали до сих пор".Рамафоса совершает рабочий визит в США с 19 по 22 мая и встретится с Трампом на фоне разногласий между двумя странами. В минувшую среду газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что администрация Трампа распорядилась приостановить участие американских ведомств в подготовке к саммиту G20, который должен пройти в ноябре в Йоханнесбурге. По информации издания, решение было принято Советом нацбезопасности Белого дома на фоне заявлений Трампа о "геноциде" белых граждан ЮАР и его угроз бойкотировать мероприятие, если власти страны не откажутся от закона об экспроприации земель без выплаты компенсаций.
https://ria.ru/20250415/yuar-2011470008.html
https://ria.ru/20250315/juar-2005238777.html
сша
юар
южная африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013027580_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f8fe05d4439784a835d8f14305c4e43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, большая двадцатка, в мире, юар, южная африка, марко рубио, дональд трамп, сирил рамафоса
США, Большая двадцатка, В мире, ЮАР, Южная Африка, Марко Рубио, Дональд Трамп, Сирил Рамафоса
США отказались от участия в саммите G20 в ЮАР

Рубио: США не будут участвовать в саммите G20 из-за разногласий с ЮАР

© AP Photo / Jacquelyn MartinМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио во вторник подтвердил, что США решили не принимать участие в саммите G20 в ЮАР из-за расхождений во взглядах с руководством принимающей страны.
"Мы решили не участвовать в G20 в этом году, организованном Южной Африкой, ни на уровне министерства иностранных дел, ни на уровне президента, и это было во многом связано с некоторыми из этих вопросов, в дополнение к некоторым из аспектов, которые они вынесли на свою повестку дня и которые, как мы думаем, не отражают приоритеты этой администрации", - заявил Рубио на слушаниях в сенате.
Вид на Столовую гору из гавани Кейптауна, столицы ЮАР - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Спецпосланник ЮАР рассказал о важности отношений с США
15 апреля, 22:48
Речь идет в частности о критике, которую ЮАР выражает в адрес Израиля и сближения африканской страны с Китаем, помимо других различий в приоритетах внешней политики, отметил Рубио.
Комментируя встречу президента ЮАР Сирила Рамафосы и американского лидера Дональда Трампа, госсекретарь заявил, что "если с их (ЮАР - ред.) стороны есть готовность к перезагрузке отношений, очевидно, мы это рассмотрим, но мы сделаем это с широко открытыми глазами на то, что они сделали до сих пор".
Рамафоса совершает рабочий визит в США с 19 по 22 мая и встретится с Трампом на фоне разногласий между двумя странами. В минувшую среду газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что администрация Трампа распорядилась приостановить участие американских ведомств в подготовке к саммиту G20, который должен пройти в ноябре в Йоханнесбурге. По информации издания, решение было принято Советом нацбезопасности Белого дома на фоне заявлений Трампа о "геноциде" белых граждан ЮАР и его угроз бойкотировать мероприятие, если власти страны не откажутся от закона об экспроприации земель без выплаты компенсаций.
Дома в Кейптауне, ЮАР - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В ЮАР отреагировали на решение США признать посла персоной нон-грата
15 марта, 20:53
 
СШАБольшая двадцаткаВ миреЮАРЮжная АфрикаМарко РубиоДональд ТрампСирил Рамафоса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала