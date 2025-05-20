Медведев прокомментировал санкции США против МУС
Медведев: США нанесли своими санкциями удар по Международному уголовному суду
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США "наотмашь хлещут по трясущимся щекам гаагских жуликов" из Международного уголовного суда своими санкциями.
"Америка еще и наотмашь хлещет по трясущимся щекам гаагских жуликов своими санкциями. И среди собственных членов этот уголовный суд заслужил устойчивую неприязнь. В долгосрочной перспективе этот орган, конечно, недееспособен. Он наплевал на международное право. И поэтому нам нужно думать о будущем", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.