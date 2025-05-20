https://ria.ru/20250520/ssha-2018098820.html

Медведев прокомментировал санкции США против МУС

Медведев прокомментировал санкции США против МУС - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев прокомментировал санкции США против МУС

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США "наотмашь хлещут по трясущимся щекам гаагских жуликов" из Международного уголовного суда своими... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:29:00+03:00

2025-05-20T17:29:00+03:00

2025-05-20T17:50:00+03:00

россия

сша

санкт-петербург

дмитрий медведев

международный уголовный суд

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США "наотмашь хлещут по трясущимся щекам гаагских жуликов" из Международного уголовного суда своими санкциями. "Америка еще и наотмашь хлещет по трясущимся щекам гаагских жуликов своими санкциями. И среди собственных членов этот уголовный суд заслужил устойчивую неприязнь. В долгосрочной перспективе этот орган, конечно, недееспособен. Он наплевал на международное право. И поэтому нам нужно думать о будущем", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/konflikt-2018097112.html

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россия, сша, санкт-петербург, дмитрий медведев, международный уголовный суд