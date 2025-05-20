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Медведев прокомментировал санкции США против МУС - РИА Новости, 20.05.2025
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17:29 20.05.2025 (обновлено: 17:50 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/ssha-2018098820.html
Медведев прокомментировал санкции США против МУС
Медведев прокомментировал санкции США против МУС - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев прокомментировал санкции США против МУС
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США "наотмашь хлещут по трясущимся щекам гаагских жуликов" из Международного уголовного суда своими... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:29:00+03:00
2025-05-20T17:50:00+03:00
россия
сша
санкт-петербург
дмитрий медведев
международный уголовный суд
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США "наотмашь хлещут по трясущимся щекам гаагских жуликов" из Международного уголовного суда своими санкциями. "Америка еще и наотмашь хлещет по трясущимся щекам гаагских жуликов своими санкциями. И среди собственных членов этот уголовный суд заслужил устойчивую неприязнь. В долгосрочной перспективе этот орган, конечно, недееспособен. Он наплевал на международное право. И поэтому нам нужно думать о будущем", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия, сша, санкт-петербург, дмитрий медведев, международный уголовный суд
Россия, США, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, Международный уголовный суд
Медведев прокомментировал санкции США против МУС

Медведев: США нанесли своими санкциями удар по Международному уголовному суду

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США "наотмашь хлещут по трясущимся щекам гаагских жуликов" из Международного уголовного суда своими санкциями.
"Америка еще и наотмашь хлещет по трясущимся щекам гаагских жуликов своими санкциями. И среди собственных членов этот уголовный суд заслужил устойчивую неприязнь. В долгосрочной перспективе этот орган, конечно, недееспособен. Он наплевал на международное право. И поэтому нам нужно думать о будущем", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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Вчера, 17:23
 
РоссияСШАСанкт-ПетербургДмитрий МедведевМеждународный уголовный суд
 
 
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