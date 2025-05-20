https://ria.ru/20250520/son-2017970262.html

Врач рассказал, когда лучше ложиться спать

Врач рассказал, когда лучше ложиться спать - РИА Новости, 20.05.2025

Врач рассказал, когда лучше ложиться спать

Гормон сна начинает активно вырабатываться около 21.00 и достигает пика к полуночи, поэтому ложиться спать лучше до 23.00, рассказал РИА Новости врач-невролог... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T03:07:00+03:00

2025-05-20T03:07:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Гормон сна начинает активно вырабатываться около 21.00 и достигает пика к полуночи, поэтому ложиться спать лучше до 23.00, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов."Мелатонин, гормон сна, начинает активно вырабатываться около 21.00 и достигает пика ближе к полуночи. Именно поэтому ложиться спать лучше до 23:00. Те, кто засыпает в 2-3 часа ночи, даже если спят восемь часов, часто все равно чувствуют усталость", — сказал он.При этом, по словам Мартынова, взрослому человеку для полноценного восстановления требуется от семи до девяти часов сна.

https://ria.ru/20250120/son-1994534711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир мартынов, здоровье, сон, россия