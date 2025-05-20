https://ria.ru/20250520/son-2017970262.html
Врач рассказал, когда лучше ложиться спать
Врач рассказал, когда лучше ложиться спать - РИА Новости, 20.05.2025
Врач рассказал, когда лучше ложиться спать
Гормон сна начинает активно вырабатываться около 21.00 и достигает пика к полуночи, поэтому ложиться спать лучше до 23.00, рассказал РИА Новости врач-невролог... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T03:07:00+03:00
2025-05-20T03:07:00+03:00
2025-05-20T03:45:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Гормон сна начинает активно вырабатываться около 21.00 и достигает пика к полуночи, поэтому ложиться спать лучше до 23.00, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов."Мелатонин, гормон сна, начинает активно вырабатываться около 21.00 и достигает пика ближе к полуночи. Именно поэтому ложиться спать лучше до 23:00. Те, кто засыпает в 2-3 часа ночи, даже если спят восемь часов, часто все равно чувствуют усталость", — сказал он.При этом, по словам Мартынова, взрослому человеку для полноценного восстановления требуется от семи до девяти часов сна.
https://ria.ru/20250120/son-1994534711.html
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РИА Новости
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общество, владимир мартынов, здоровье, сон, россия
Общество, Владимир Мартынов, Здоровье, Сон, Россия
Врач рассказал, когда лучше ложиться спать
Невролог Мартынов: гормон сна начинает активно вырабатываться около 21:00
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Гормон сна начинает активно вырабатываться около 21.00 и достигает пика к полуночи, поэтому ложиться спать лучше до 23.00, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Мелатонин, гормон сна, начинает активно вырабатываться около 21.00 и достигает пика ближе к полуночи. Именно поэтому ложиться спать лучше до 23:00. Те, кто засыпает в 2-3 часа ночи, даже если спят восемь часов, часто все равно чувствуют усталость", — сказал он.
При этом, по словам Мартынова, взрослому человеку для полноценного восстановления требуется от семи до девяти часов сна.