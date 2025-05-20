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СК в 2024 году возбудил 918 дел о преступлениях в сфере миграции - РИА Новости, 20.05.2025
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14:15 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/sk-2018053501.html
СК в 2024 году возбудил 918 дел о преступлениях в сфере миграции
СК в 2024 году возбудил 918 дел о преступлениях в сфере миграции - РИА Новости, 20.05.2025
СК в 2024 году возбудил 918 дел о преступлениях в сфере миграции
СК РФ в 2024 году возбудил 918 уголовных дел о преступлениях должностных лиц в сфере миграции, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин на полях ПМЮФ. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:15:00+03:00
2025-05-20T14:15:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. СК РФ в 2024 году возбудил 918 уголовных дел о преступлениях должностных лиц в сфере миграции, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин на полях ПМЮФ. "По результатам рассмотрения сообщений о преступлениях должностных лиц, которые обеспечивают легальную миграцию, мы возбудили 918 уголовных дел в 2024 году. Это значительно больше, чем в том году - 2023", - сказал Бастрыкин. Он добавил, что из этого количества возбуждено 707 уголовных дел в отношении должностных лиц органов внутренних дел. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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происшествия, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в 2024 году возбудил 918 дел о преступлениях в сфере миграции

Бастрыкин: СК возбудил 918 дел о преступлениях должностных лиц в сфере миграции

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. СК РФ в 2024 году возбудил 918 уголовных дел о преступлениях должностных лиц в сфере миграции, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин на полях ПМЮФ.
"По результатам рассмотрения сообщений о преступлениях должностных лиц, которые обеспечивают легальную миграцию, мы возбудили 918 уголовных дел в 2024 году. Это значительно больше, чем в том году - 2023", - сказал Бастрыкин.
Он добавил, что из этого количества возбуждено 707 уголовных дел в отношении должностных лиц органов внутренних дел.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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