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СК в 2024 году возбудил 918 дел о преступлениях в сфере миграции

СК в 2024 году возбудил 918 дел о преступлениях в сфере миграции - РИА Новости, 20.05.2025

СК в 2024 году возбудил 918 дел о преступлениях в сфере миграции

СК РФ в 2024 году возбудил 918 уголовных дел о преступлениях должностных лиц в сфере миграции, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин на полях ПМЮФ. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:15:00+03:00

2025-05-20T14:15:00+03:00

2025-05-20T14:15:00+03:00

происшествия

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александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. СК РФ в 2024 году возбудил 918 уголовных дел о преступлениях должностных лиц в сфере миграции, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин на полях ПМЮФ. "По результатам рассмотрения сообщений о преступлениях должностных лиц, которые обеспечивают легальную миграцию, мы возбудили 918 уголовных дел в 2024 году. Это значительно больше, чем в том году - 2023", - сказал Бастрыкин. Он добавил, что из этого количества возбуждено 707 уголовных дел в отношении должностных лиц органов внутренних дел. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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происшествия, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)