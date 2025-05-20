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Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Северска - РИА Новости, 20.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:10 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/seversk-2017982995.html
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Северска
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Северска - РИА Новости, 20.05.2025
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Северска
Севернее и восточнее от Северска выявлены мобильные группы иностранных наемников, передвигающихся на пикапах вдоль фронта и обстреливающих позиции российских... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T08:10:00+03:00
2025-05-20T08:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Севернее и восточнее от Северска выявлены мобильные группы иностранных наемников, передвигающихся на пикапах вдоль фронта и обстреливающих позиции российских военных, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На линии боевого соприкосновения севернее и восточнее от населенного пункта Северск выявлены небольшие отряды боевиков, перемещающихся на пикапах с установленными на них ЗПУ (зенитно-пулеметными установками - ред.) и минометами западного образца. В ходе радиоэлектронной разведки было установлено, что эти маневренные группы используют натовскую систему позывных, а также общаются на английском языке", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко уточнил, что автомобили перемещаются вдоль линии фронта парами или тройками и после ударов по позициям ВС РФ сразу меняют место дислокации.
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северск, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Северска

Марочко: на ЛБС у Северска выявили мобильные группы иностранных наемников ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во зоне СВО
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Севернее и восточнее от Северска выявлены мобильные группы иностранных наемников, передвигающихся на пикапах вдоль фронта и обстреливающих позиции российских военных, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"На линии боевого соприкосновения севернее и восточнее от населенного пункта Северск выявлены небольшие отряды боевиков, перемещающихся на пикапах с установленными на них ЗПУ (зенитно-пулеметными установками - ред.) и минометами западного образца. В ходе радиоэлектронной разведки было установлено, что эти маневренные группы используют натовскую систему позывных, а также общаются на английском языке", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Марочко уточнил, что автомобили перемещаются вдоль линии фронта парами или тройками и после ударов по позициям ВС РФ сразу меняют место дислокации.
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Специальная военная операция на УкраинеСеверскАндрей МарочкоВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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