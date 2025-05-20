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ЕС во вторник утвердит новый пакет санкций против России - РИА Новости, 20.05.2025
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08:45 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/sanktsii-2017986156.html
ЕС во вторник утвердит новый пакет санкций против России
ЕС во вторник утвердит новый пакет санкций против России - РИА Новости, 20.05.2025
ЕС во вторник утвердит новый пакет санкций против России
Главы МИД и минобороны стран Европейского союза проведут во вторник встречу в Брюсселе, на которой, как ожидается, утвердят 17-й по счету пакет антироссийских... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T08:45:00+03:00
2025-05-20T08:45:00+03:00
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украина
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Главы МИД и минобороны стран Европейского союза проведут во вторник встречу в Брюсселе, на которой, как ожидается, утвердят 17-й по счету пакет антироссийских санкций, а также обсудят продолжение военной поддержки Украины. Утренняя сессия заседаний будет посвящена вопросам обороны. Главы военных ведомств стран ЕС, а также принимающий участие во встрече генсек НАТО Марк Рютте проведут онлайн беседу с украинским министром Рустемом Умеровым, обсудят продолжение поддержки киевского режима. Во второй половине дня Украину будут обсуждать уже главы европейских МИД с виртуальным участием украинского министра иностранных дел Андеря Сибиги. Ранее в ЕС заявляли, что намерены в ближайшее время потратить порядка 1,9 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов на оружие и боеприпасы для Киева, а также на производство на Украине БПЛА и ракет. При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла, что в Брюсселе выступают категорически против демилитаризации Украины и ее нейтрального статуса в рамках текущего мирного урегулирования. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Обсуждения пройдут на фоне состоявшихся накануне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых, в частности, обсуждались пути достижения мира. Как уточнил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент США после разговора заявил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания украинского конфликта. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вместе с рядом лидеров стран Евросоюза провела разговор с президентом США по итогам его беседы с российским лидеров. Главы МИД ЕС планируют также окончательно утвердить 17-й пакет санкций против России. Как сообщил РИА Новости на прошлой неделе европейский осведомленный источник, санкционный пакет будет опубликован и вступит в силу в тот же день. Предполагается, что в него войдут новые ограничения против физлиц и организаций, меры против морских судов, которые в ЕС связывают с Россией. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Кроме Украины и очередных антироссийских санкций европейские министры планируют также обсудить реализацию своей стратегии по милитаризации Европы к 2030 году и ситуацию на Ближнем Востоке. Европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе накануне встречи, что страны ЕС могут обсудить меры против Израиля в связи с расширением военной операции в секторе Газа.
https://ria.ru/20250520/tramp-2017961984.html
https://ria.ru/20250519/evropa-2017710108.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, марк рютте, рустем умеров, нато, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Марк Рютте, Рустем Умеров, НАТО, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
ЕС во вторник утвердит новый пакет санкций против России

Совет ЕС утвердит новый пакет санкций против РФ и обсудит поддержку Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Главы МИД и минобороны стран Европейского союза проведут во вторник встречу в Брюсселе, на которой, как ожидается, утвердят 17-й по счету пакет антироссийских санкций, а также обсудят продолжение военной поддержки Украины.
Утренняя сессия заседаний будет посвящена вопросам обороны. Главы военных ведомств стран ЕС, а также принимающий участие во встрече генсек НАТО Марк Рютте проведут онлайн беседу с украинским министром Рустемом Умеровым, обсудят продолжение поддержки киевского режима.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Трамп объяснил, почему не вводит новые санкции против России
Вчера, 00:34
Во второй половине дня Украину будут обсуждать уже главы европейских МИД с виртуальным участием украинского министра иностранных дел Андеря Сибиги.
Ранее в ЕС заявляли, что намерены в ближайшее время потратить порядка 1,9 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов на оружие и боеприпасы для Киева, а также на производство на Украине БПЛА и ракет.
При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла, что в Брюсселе выступают категорически против демилитаризации Украины и ее нейтрального статуса в рамках текущего мирного урегулирования.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Мир — это война: Европа умрет без конфликта на Украине
19 мая, 08:00
Обсуждения пройдут на фоне состоявшихся накануне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых, в частности, обсуждались пути достижения мира. Как уточнил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент США после разговора заявил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания украинского конфликта. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вместе с рядом лидеров стран Евросоюза провела разговор с президентом США по итогам его беседы с российским лидеров.
Главы МИД ЕС планируют также окончательно утвердить 17-й пакет санкций против России. Как сообщил РИА Новости на прошлой неделе европейский осведомленный источник, санкционный пакет будет опубликован и вступит в силу в тот же день.
Предполагается, что в него войдут новые ограничения против физлиц и организаций, меры против морских судов, которые в ЕС связывают с Россией.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Кроме Украины и очередных антироссийских санкций европейские министры планируют также обсудить реализацию своей стратегии по милитаризации Европы к 2030 году и ситуацию на Ближнем Востоке. Европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе накануне встречи, что страны ЕС могут обсудить меры против Израиля в связи с расширением военной операции в секторе Газа.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Странное заявление фон дер Ляйен о России вызвало недоумение у журналиста
17 мая, 12:06
 
РоссияУкраинаСШАСергей ЛавровМарк РюттеРустем УмеровНАТОЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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