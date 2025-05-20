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Британский аналитик приехал в Петербург и пришел к неожиданному выводу
Британский аналитик приехал в Петербург и пришел к неожиданному выводу - РИА Новости, 20.05.2025
Британский аналитик приехал в Петербург и пришел к неожиданному выводу
Во время посещения Международного юридического форума в Санкт-Петербурге не было видно и следа от давления Запада на Россию, заявил британский аналитик... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T05:32:00+03:00
2025-05-20T05:32:00+03:00
2025-05-20T05:47:00+03:00
россия
санкт-петербург
александр меркурис
санкции в отношении россии
петербургский международный юридический форум 2018
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Во время посещения Международного юридического форума в Санкт-Петербурге не было видно и следа от давления Запада на Россию, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Во время своего небольшого путешествия в Санкт-Петербурге я не заметил никаких следов того, что страна находится под санкциями и ведет боевые действия. Понятно, что это не могло пройти бесследно, но нет даже намека на какую-то нестабильность", — сказал он.Аналитик также отмечает, что северная столица стала выглядеть значительно богаче, чем во время его последнего визита в 2018 году. Меркурис отметил, что, несмотря на пандемию COVID-19, санкции коллективного Запада и многие другие трудности, развитие экономики России видно невооруженным взглядом.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, санкт-петербург, александр меркурис, санкции в отношении россии, петербургский международный юридический форум 2018
Россия, Санкт-Петербург, Александр Меркурис, Санкции в отношении России, Петербургский международный юридический форум 2018
Британский аналитик приехал в Петербург и пришел к неожиданному выводу
Аналитик Александр Меркурис поразился отсутствию следов давления Запада в России