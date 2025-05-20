"Касается всех": на Западе пришли в ужас из-за событий в Румынии
Spectator: на Западе возмутились результатами выборов в Румынии
© AP Photo / Andreea AlexandruМужчина голосует во втором туре президентских выборов в Румынии
© AP Photo / Andreea Alexandru
Мужчина голосует во втором туре президентских выборов в Румынии
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. События, произошедшие во время выборов в Румынии должны касаться всех, пишет британский журнал Spectator.
"И вот теперь, в мае, мы наконец-то получаем результат, которого с самого начала добивались брюссельские воротилы. Румынский народ, наконец, проголосовал "правильно", за милого, разумного, выступающего за ЕС и НАТО "центристского" кандидата, "либерального" мэра Бухареста Никушора Дана, который победил злобного националиста-консерватора и союзника Джеорджеску Джорджа Симиона. Урсула фон дер Ляйен и Гай Верхофстадт в восторге. Европа победила! Но то, что произошло в Румынии, должно касаться всех нас. Если мы искренне верим в демократию, то голоса решают все. Если избиратели хотят избрать кандидата, которого называют "крайне правым" или "крайне левым", это полностью зависит от них самих", — говорится в материале.
Издание отмечает, что европейское лицемерие в этой ситуации зашкаливает. Человек, который должен был бы стать президентом Румынии, если бы подлинной демократии было позволено развиваться своим чередом, это Кэлин Джеорджеску, но беспрецедентный шаг конституционного суда Румынии помешал этому случиться.
В Румынии 18 мая прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,4%. Симион признал свое поражение.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.