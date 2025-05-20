https://ria.ru/20250520/rumyniya-2017871433.html

Шанс упущен. В ЕС отказались от перемен

Шанс упущен. В ЕС отказались от перемен - РИА Новости, 20.05.2025

Шанс упущен. В ЕС отказались от перемен

Выборы в Румынии закончились поражением радикальных противников действующего правительства. Хотя в первом туре их кандидат Джордже Симион заручился внушительной РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T08:00:00+03:00

2025-05-20T08:00:00+03:00

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российская академия наук

президентские выборы в румынии — 2025

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Выборы в Румынии закончились поражением радикальных противников действующего правительства. Хотя в первом туре их кандидат Джордже Симион заручился внушительной поддержкой, во втором он не смог заметно улучшить результат. Что теперь ждет восточноевропейскую страну — в материале РИА Новости.Выбор народаПобеду в президентской гонке одержал мэр Бухареста Никушор Дан — 65% голосов. У лидера Альянса за объединение румын (АОР) Джордже Симиона — 46,4. Причем явка превысила 53% — рекорд за 30 лет.Первый тур выиграл Симион с 40,96%. Он не сразу признал поражение. Как только закрылись избирательные участки, лидер АОР поспешил объявить себя новым главой государства. Узнав, что подсчет голосов идет не в его пользу, пообещал протесты, но потом все-таки смирился. "Я хотел бы поздравить своего оппонента Никушора Дана. Он победил. Такова воля румынского народа", — сказал Симион.И заверил, что продолжит работать на благо тех, кто проголосовал за него. "Я хочу поблагодарить более пяти миллионов румын, которые доверились мне. Я не разочарую их, для меня нет ничего дороже их доверия. Мы были одни против целой системы, одни против всех, я горжусь вами и надеюсь, что с честью представлял вас. Пришло время продолжить нашу борьбу за справедливость, правду, христианскую веру и свободу. Мы остаемся важной и значимой частью румынского общества. Я прошу каждого из вас не сдаваться. Мы идем до конца... Румыния и румынский народ должны быть на первом месте", — подчеркнул оппозиционер.Дан, который набрал в первом туре всего 20,99%, пообещал сформировать проевропейское правительство и построить новую страну "вместе с румынами диаспоры, Бессарабии и других соседних территорий". А к Молдавии обратился так: "Заверяю, что Румыния всегда будет там, поможет идти по европейскому пути и в один прекрасный день — объединиться".Тем не менее противников у Дана достаточно. Так, молдавское издание NewsMaker отмечает, что даже в Бухаресте, который считается оплотом избранного президента, многие предпочли Симиона. По общему мнению, он еще может как-то бороться с коррумпированным коалиционным правительством социалистов и либералов, а Дан для этого слишком системный политик.Реакция соседейОдним из первых Дана с победой поздравил Зеленский. Симион обещал прекратить транзит западного оружия на Украину. Дан полностью на стороне киевского режима.Через Румынию проходит до 40% военных поставок, в частности ЗРК Patriot. В 2024-м страна продала оружия на 864 миллиона евро, 90% — за пределы ЕС, в первую очередь — на Украину, отмечали ранее в посольстве России в Бухаресте."Для Украины, как соседа и друга, важно, чтобы Румыния была надежным партнером. Мы уверены, что так и будет. Сотрудничая, мы сможем сделать сильнее и наши страны, и нашу Европу", — сказал Зеленский.Власти Молдавии тоже не скрывали радости. Симион представлял для них прямую угрозу, так как не признает суверенитет Кишинева."Поздравляем, Румыния! Поздравляем, Никушор Дан! Давайте вместе уверенно идти по европейскому пути! Молдова и Румыния полагаются друг на друга", — ликовала Майя Санду. Примечательно, что за Дана в Молдавии проголосовали 88% румынских граждан, а за Симиона — 12%.И руководство Евросоюза, которое в прошлом году поддержало отмену президентских выборов из-за того, что во второй тур прошел симпатизирующий России Кэлин Джорджеску, вздохнуло с облегчением. Дело в том, что Симион собирался назначить премьер-министром Джорджеску."Искренне поздравляю Никушора Дана с победой. <...> Это мощный сигнал приверженности румын европейском проекту", — заявил глава Евросовета Антониу Кошта. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала: румыны проголосовали за открытое государство в сильной Европе. И призвала помочь им в достижении этой цели.Все впередиЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов не исключает того, что выборы сфальсифицировали."В прошлом году власти сделали все, чтобы вопреки закону отменить результаты голосования. В этот раз они действовали аккуратнее, но добились своего — оппозиционер проиграл. Только фальсификацией можно объяснить, почему Симион, избежав громких скандалов и прочих неприятностей, не нарастил электоральную базу, а Дан, не сделав ничего ради увеличения рейтинга, улучшил показатель в два с половиной раза", — отметил политолог в беседе с РИА Новости.Но это не значит, что политический кризис закончился. "Любые следующие выборы вновь покажут высокую популярность несистемных сил, и правительство не знает, что с этим делать", — подчеркнул эксперт.Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая считает, что обошлось без фальсификаций. "В первом туре Симион набрал 41%, но остальные голосовали против него. Во втором туре главная интрига заключалась в том, смогут ли эти люди объединиться вокруг Дана. Судя по всему, репутация Симиона и его поведение оказались такими, что избиратели предпочли с ним не связываться. При этом, с точки зрения большинства румын, им предлагали голосовать за плохого кандидата или ужасного", — рассуждает эксперт.Также она указала, что Симион, 38-летний бывший футбольный хулиган, сильно уступает Джорджеску — сравнительно тихому и довольно интеллигентному правому популисту с опытом работы в европейской бюрократии. В 2024-м в первом туре Джорджеску поддержали 22,94% избирателей, а Симиона — 13,86%."То, как люди голосовали в 2025-м, — прямое следствие паники, охватившей правящую элиту. Если бы выборы в прошлом году не отменили, Джорджеску проиграл бы, к власти пришла условная проевропейская либералка и все бы закончилось. Но они испугались симпатий Джорджеску к России и стали совершать один необдуманный шаг за другим. Это резко повысило популярность таких радикальных политиков, как Симион, но в последний момент общество смогло консолидироваться, чтобы не допустить его к власти", — пояснила Шумицкая.Следующие президентские выборы в Румынии должны состояться в 2030-м. Но тогда уже все будет зависеть от того, сумеют ли Россия и Запад отойти от конфронтации и восстановить стабильность в системе международных отношений.

https://ria.ru/20250510/rumyniya-2015524909.html

https://ria.ru/20250409/rumyniya-2010039260.html

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