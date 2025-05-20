https://ria.ru/20250520/rpts-2018039613.html

Патриарх Кирилл заявил о гонениях на РПЦ в Прибалтике и Молдавии

Патриарх Кирилл заявил о гонениях на РПЦ в Прибалтике и Молдавии - РИА Новости, 20.05.2025

Патриарх Кирилл заявил о гонениях на РПЦ в Прибалтике и Молдавии

Русская православная церковь (РПЦ) подвергается инициированным антироссийскими силами преследованиям в Молдавии и странах Балтии, заявил патриарх Московский и... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:10:00+03:00

2025-05-20T13:10:00+03:00

2025-05-20T13:15:00+03:00

религия

эстония

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алар карис

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) подвергается инициированным антироссийскими силами преследованиям в Молдавии и странах Балтии, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Преследования нашей Церкви, которые были инициированы антироссийскими силами в странах западного мира, помимо Украины в настоящее время пытаются реализовывать в Молдове, в странах Балтии, особенно в Эстонии… 9 апреля 1925 года парламентом Эстонии были приняты поправки к закону о церквях и приходах, ставившие вне закона структуры Московского патриархата. Власти Эстонии этим решением надеются принудить православных верующих перейти в юрисдикцию Константинопольского патриархата. И хотя закон не был утвержден президентом Аларом Карисом в связи с противоречием эстонской Конституции и возвращен на доработку, угроза его принятия с несущественными поправками сохраняется", - сказал патриарх на пасхальном приеме в МИД РФ во вторник. Патриарх Кирилл отметил, что это усугубляется тем, что православие в Эстонии всегда было именно русским. "Откуда православие-то в Эстонии? Не из Китая ведь и не из Парижа? Это русское православие. Поколения и поколения православных людей воспитывались в этой системе ценностей, приходили именно в храмы Русской православной церкви. И вот сейчас на глазах всей Европы не какая-то недавно появившаяся сомнительного рода религиозная община, а община, к которой на протяжении столетий принадлежала значительная, а в какой-то момент истории и большая часть тех, кто проживал в Эстонии, подвергается попыткам быть стертыми с карты духовной и культурной жизни этой страны", - добавил он. В Литве, как указал патриарх, власти также продолжают подготовку к реализации эстонского сценария, а в Латвии парламент грубо нарушил принцип отделения Церкви от государства, пытаясь давить на верующих. "В Латвии автокефалию Православной церкви без долгих раздумий провозгласил... Может, какой-нибудь патриарх? Может, какой-нибудь Собор, как это было всегда на протяжении всей истории? Нет, парламент страны взял и провозгласил автокефалию - в стране, где Церковь по закону отделена от государства. Что это такое? Нарушение всех законов о правах человека, о религиозных свободах, Конституции страны. И что? Абсолютное молчание", - посетовал предстоятель РПЦ. В Молдавии на фоне покровительства властей Бессарабской митрополии Румынского патриархата усилилось политическое давление на православных иерархов, продолжил патриарх Кирилл. "На Страстной неделе пограничные службы воспрепятствовали вылету архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла в Святую землю за благодатным огнем. Священнослужители демонстративно подвергаются унизительным обыскам и допросам при пересечении границы государства. Проявления грубой дискриминации, с которыми сталкиваются наши верующие, ждут адекватной реакции и справедливой оценки со стороны международного сообщества", - сказал он. Патриарх подчеркнул, что обо всем этом необходимо говорить на международных площадках.

https://ria.ru/20250516/monastyr-2017122993.html

https://ria.ru/20250419/rezhim-2012076488.html

https://ria.ru/20250411/katastrofa-2010526790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эстония, молдавия, балтия, алар карис, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московский патриархат, константинопольский патриархат