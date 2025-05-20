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Патриарх Кирилл заявил о гонениях на РПЦ в Прибалтике и Молдавии - РИА Новости, 20.05.2025
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Религия
 
13:10 20.05.2025 (обновлено: 13:15 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/rpts-2018039613.html
Патриарх Кирилл заявил о гонениях на РПЦ в Прибалтике и Молдавии
Патриарх Кирилл заявил о гонениях на РПЦ в Прибалтике и Молдавии - РИА Новости, 20.05.2025
Патриарх Кирилл заявил о гонениях на РПЦ в Прибалтике и Молдавии
Русская православная церковь (РПЦ) подвергается инициированным антироссийскими силами преследованиям в Молдавии и странах Балтии, заявил патриарх Московский и... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:10:00+03:00
2025-05-20T13:15:00+03:00
религия
эстония
молдавия
балтия
алар карис
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) подвергается инициированным антироссийскими силами преследованиям в Молдавии и странах Балтии, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Преследования нашей Церкви, которые были инициированы антироссийскими силами в странах западного мира, помимо Украины в настоящее время пытаются реализовывать в Молдове, в странах Балтии, особенно в Эстонии… 9 апреля 1925 года парламентом Эстонии были приняты поправки к закону о церквях и приходах, ставившие вне закона структуры Московского патриархата. Власти Эстонии этим решением надеются принудить православных верующих перейти в юрисдикцию Константинопольского патриархата. И хотя закон не был утвержден президентом Аларом Карисом в связи с противоречием эстонской Конституции и возвращен на доработку, угроза его принятия с несущественными поправками сохраняется", - сказал патриарх на пасхальном приеме в МИД РФ во вторник. Патриарх Кирилл отметил, что это усугубляется тем, что православие в Эстонии всегда было именно русским. "Откуда православие-то в Эстонии? Не из Китая ведь и не из Парижа? Это русское православие. Поколения и поколения православных людей воспитывались в этой системе ценностей, приходили именно в храмы Русской православной церкви. И вот сейчас на глазах всей Европы не какая-то недавно появившаяся сомнительного рода религиозная община, а община, к которой на протяжении столетий принадлежала значительная, а в какой-то момент истории и большая часть тех, кто проживал в Эстонии, подвергается попыткам быть стертыми с карты духовной и культурной жизни этой страны", - добавил он. В Литве, как указал патриарх, власти также продолжают подготовку к реализации эстонского сценария, а в Латвии парламент грубо нарушил принцип отделения Церкви от государства, пытаясь давить на верующих. "В Латвии автокефалию Православной церкви без долгих раздумий провозгласил... Может, какой-нибудь патриарх? Может, какой-нибудь Собор, как это было всегда на протяжении всей истории? Нет, парламент страны взял и провозгласил автокефалию - в стране, где Церковь по закону отделена от государства. Что это такое? Нарушение всех законов о правах человека, о религиозных свободах, Конституции страны. И что? Абсолютное молчание", - посетовал предстоятель РПЦ. В Молдавии на фоне покровительства властей Бессарабской митрополии Румынского патриархата усилилось политическое давление на православных иерархов, продолжил патриарх Кирилл. "На Страстной неделе пограничные службы воспрепятствовали вылету архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла в Святую землю за благодатным огнем. Священнослужители демонстративно подвергаются унизительным обыскам и допросам при пересечении границы государства. Проявления грубой дискриминации, с которыми сталкиваются наши верующие, ждут адекватной реакции и справедливой оценки со стороны международного сообщества", - сказал он. Патриарх подчеркнул, что обо всем этом необходимо говорить на международных площадках.
https://ria.ru/20250516/monastyr-2017122993.html
https://ria.ru/20250419/rezhim-2012076488.html
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эстония, молдавия, балтия, алар карис, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московский патриархат, константинопольский патриархат
Религия, Эстония, Молдавия, Балтия, Алар Карис, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Московский Патриархат, Константинопольский патриархат
Патриарх Кирилл заявил о гонениях на РПЦ в Прибалтике и Молдавии

Патриарх Кирилл: РПЦ подвергается преследованиям в Молдавии и странах Балтии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на приёме от имени министра иностранных дел Сергея Лаврова по случаю православной Пасхи в Доме приемов МИД России. 20 мая 2025
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на приёме от имени министра иностранных дел Сергея Лаврова по случаю православной Пасхи в Доме приемов МИД России. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на приёме от имени министра иностранных дел Сергея Лаврова по случаю православной Пасхи в Доме приемов МИД России. 20 мая 2025
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) подвергается инициированным антироссийскими силами преследованиям в Молдавии и странах Балтии, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Преследования нашей Церкви, которые были инициированы антироссийскими силами в странах западного мира, помимо Украины в настоящее время пытаются реализовывать в Молдове, в странах Балтии, особенно в Эстонии… 9 апреля 1925 года парламентом Эстонии были приняты поправки к закону о церквях и приходах, ставившие вне закона структуры Московского патриархата. Власти Эстонии этим решением надеются принудить православных верующих перейти в юрисдикцию Константинопольского патриархата. И хотя закон не был утвержден президентом Аларом Карисом в связи с противоречием эстонской Конституции и возвращен на доработку, угроза его принятия с несущественными поправками сохраняется", - сказал патриарх на пасхальном приеме в МИД РФ во вторник.
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Патриарх Кирилл отметил, что это усугубляется тем, что православие в Эстонии всегда было именно русским.
"Откуда православие-то в Эстонии? Не из Китая ведь и не из Парижа? Это русское православие. Поколения и поколения православных людей воспитывались в этой системе ценностей, приходили именно в храмы Русской православной церкви. И вот сейчас на глазах всей Европы не какая-то недавно появившаяся сомнительного рода религиозная община, а община, к которой на протяжении столетий принадлежала значительная, а в какой-то момент истории и большая часть тех, кто проживал в Эстонии, подвергается попыткам быть стертыми с карты духовной и культурной жизни этой страны", - добавил он.
В Литве, как указал патриарх, власти также продолжают подготовку к реализации эстонского сценария, а в Латвии парламент грубо нарушил принцип отделения Церкви от государства, пытаясь давить на верующих.
"В Латвии автокефалию Православной церкви без долгих раздумий провозгласил... Может, какой-нибудь патриарх? Может, какой-нибудь Собор, как это было всегда на протяжении всей истории? Нет, парламент страны взял и провозгласил автокефалию - в стране, где Церковь по закону отделена от государства. Что это такое? Нарушение всех законов о правах человека, о религиозных свободах, Конституции страны. И что? Абсолютное молчание", - посетовал предстоятель РПЦ.
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В Молдавии на фоне покровительства властей Бессарабской митрополии Румынского патриархата усилилось политическое давление на православных иерархов, продолжил патриарх Кирилл.
"На Страстной неделе пограничные службы воспрепятствовали вылету архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла в Святую землю за благодатным огнем. Священнослужители демонстративно подвергаются унизительным обыскам и допросам при пересечении границы государства. Проявления грубой дискриминации, с которыми сталкиваются наши верующие, ждут адекватной реакции и справедливой оценки со стороны международного сообщества", - сказал он.
Патриарх подчеркнул, что обо всем этом необходимо говорить на международных площадках.
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