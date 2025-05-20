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Медведев заявил о готовности России к переговорам с Украиной - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 20.05.2025 (обновлено: 17:13 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/rossija-2018086972.html
Медведев заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Медведев заявил о готовности России к переговорам с Украиной - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, но с учетом реалий на земле и предложений, которые формулировались ранее, заявил зампред... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:52:00+03:00
2025-05-20T17:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
санкт-петербург
дмитрий медведев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, но с учетом реалий на земле и предложений, которые формулировались ранее, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев "Россия об этом неоднократно говорила: мы готовы к переговорам без предварительных условий, но с учетом реалий на земле и тех предложений, которые формулировались. И такие переговоры могут позволить обрести мир", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025
https://ria.ru/20250517/medvedev-2017586108.html
россия
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россия, украина, санкт-петербург, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев
Медведев заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Медведев: Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, но с учетом реалий на земле и предложений, которые формулировались ранее, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
"Россия об этом неоднократно говорила: мы готовы к переговорам без предварительных условий, но с учетом реалий на земле и тех предложений, которые формулировались. И такие переговоры могут позволить обрести мир", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Медведев предупредил о последствиях в случае провала переговоров по Украине
17 мая, 17:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСанкт-ПетербургДмитрий Медведев
 
 
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