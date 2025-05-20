https://ria.ru/20250520/rossija-2018086972.html

Медведев заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Медведев заявил о готовности России к переговорам с Украиной - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, но с учетом реалий на земле и предложений, которые формулировались ранее, заявил зампред... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:52:00+03:00

2025-05-20T16:52:00+03:00

2025-05-20T17:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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санкт-петербург

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, но с учетом реалий на земле и предложений, которые формулировались ранее, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев "Россия об этом неоднократно говорила: мы готовы к переговорам без предварительных условий, но с учетом реалий на земле и тех предложений, которые формулировались. И такие переговоры могут позволить обрести мир", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025

https://ria.ru/20250517/medvedev-2017586108.html

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россия, украина, санкт-петербург, дмитрий медведев