https://ria.ru/20250520/rosobrnadzor-2018059545.html
Более чем 9 тысячам мигрантов аннулировали языковые сертификаты
Более чем 9 тысячам мигрантов аннулировали языковые сертификаты - РИА Новости, 20.05.2025
Более чем 9 тысячам мигрантов аннулировали языковые сертификаты
Свыше 9 тысяч сертификатов о знании русского языка аннулировано у мигрантов по итогам 2024 года, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях ПМЮФ. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:42:00+03:00
2025-05-20T14:42:00+03:00
2025-05-20T14:44:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
анзор музаев
россия
мигранты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Свыше 9 тысяч сертификатов о знании русского языка аннулировано у мигрантов по итогам 2024 года, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях ПМЮФ."МВД… за 2024 год, если не ошибаюсь, свыше 9 тысяч по итогам 2024 года аннулировано сертификатов. Потому что сотрудники МВД считали, что эти лица не владеют русским языком", - сказал Музаев на полях Петербургского международного юридического форума.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250513/rosobrnadzor-2016715400.html
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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, анзор музаев, россия, мигранты
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Общество, Анзор Музаев, Россия, Мигранты
Более чем 9 тысячам мигрантов аннулировали языковые сертификаты
Музаев: за 2024 год аннулировано более 9 тысяч языковых сертификатов мигрантов