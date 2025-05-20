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Реестр неплательщиков алиментов полноценно заработает в этом году - РИА Новости, 20.05.2025
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10:16 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/reestr-2018000427.html
Реестр неплательщиков алиментов полноценно заработает в этом году
Реестр неплательщиков алиментов полноценно заработает в этом году - РИА Новости, 20.05.2025
Реестр неплательщиков алиментов полноценно заработает в этом году
Общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов заработает в этом году, сообщил на полях ПМЮФ первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:16:00+03:00
2025-05-20T10:16:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов заработает в этом году, сообщил на полях ПМЮФ первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук. "В мае прошлого года был принят разработанный Минюстом совместно с ФССП закон о создании общедоступного реестра лиц, которые обязаны уплачивать алименты. Настоящий закон вступает в силу в конце текущей недели, 25 мая. Сам реестр полноценно заработает уже в этом году", - сказал Забарчук. Он пояснил, что в реестр войдут данные о злостных должниках по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, либо тех, кто находится в розыске. "Сейчас мы работаем над тем, как дальше развивать реестр должников по алиментам", - добавил Забарчук. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250427/alimenty-2013646224.html
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общество, россия, санкт-петербург, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), петербургский юридический форум — 2025
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Петербургский юридический форум — 2025
Реестр неплательщиков алиментов полноценно заработает в этом году

Забарчук: реестр злостных неплательщиков алиментов заработает в 2025 году

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Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов заработает в этом году, сообщил на полях ПМЮФ первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук.
"В мае прошлого года был принят разработанный Минюстом совместно с ФССП закон о создании общедоступного реестра лиц, которые обязаны уплачивать алименты. Настоящий закон вступает в силу в конце текущей недели, 25 мая. Сам реестр полноценно заработает уже в этом году", - сказал Забарчук.
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Он пояснил, что в реестр войдут данные о злостных должниках по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, либо тех, кто находится в розыске.
"Сейчас мы работаем над тем, как дальше развивать реестр должников по алиментам", - добавил Забарчук.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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