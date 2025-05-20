https://ria.ru/20250520/razgovor-2018132634.html

"Полный идиотизм". На Западе запаниковали после переговоров Путина и Трампа

"Полный идиотизм". На Западе запаниковали после переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025

"Полный идиотизм". На Западе запаниковали после переговоров Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп хочет переложить расходы на поддержку Украины в конфликте в военном конфликте на Европу, пишет итальянский политик Паоло Ферреро в... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T20:56:00+03:00

2025-05-20T20:56:00+03:00

2025-05-20T22:40:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет переложить расходы на поддержку Украины в конфликте в военном конфликте на Европу, пишет итальянский политик Паоло Ферреро в статье для Il Fatto Quotidiano."Телефонный разговор между Трампом и Путиным обнажил полный идиотизм европейских правящих классов — как правоцентристских, так и левоцентристских. В течение нескольких месяцев Трамп предлагал начать переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине. В ответ европейские элиты по-разному выступали против, запустив план перевооружения стоимостью 800 миллиардов евро и создав с "коалицию желающих" для возможной отправки войск для участия в боевых действиях на Украине", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, истинная цель американского лидера заключается в том, чтобы наладить отношения с Россией, прекратить вооружать киевский режим и переложить бремя расходов на Украину на Европу. Ферреро также отметил, что, помимо расходов на бесполезное перевооружение, европейские народы заплатят экономическую цену за поддержку Украины.Переговоры Путина и Трампа состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом, включающим и прекращение огня.Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули и тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.

https://ria.ru/20250520/razgovor-2018118298.html

https://ria.ru/20250520/ukraina-2018087377.html

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в мире, украина, россия, европа, владимир путин, дональд трамп