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"Полный идиотизм". На Западе запаниковали после переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:56 20.05.2025 (обновлено: 22:40 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/razgovor-2018132634.html
"Полный идиотизм". На Западе запаниковали после переговоров Путина и Трампа
"Полный идиотизм". На Западе запаниковали после переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025
"Полный идиотизм". На Западе запаниковали после переговоров Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп хочет переложить расходы на поддержку Украины в конфликте в военном конфликте на Европу, пишет итальянский политик Паоло Ферреро в... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T20:56:00+03:00
2025-05-20T22:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет переложить расходы на поддержку Украины в конфликте в военном конфликте на Европу, пишет итальянский политик Паоло Ферреро в статье для Il Fatto Quotidiano."Телефонный разговор между Трампом и Путиным обнажил полный идиотизм европейских правящих классов — как правоцентристских, так и левоцентристских. В течение нескольких месяцев Трамп предлагал начать переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине. В ответ европейские элиты по-разному выступали против, запустив план перевооружения стоимостью 800 миллиардов евро и создав с "коалицию желающих" для возможной отправки войск для участия в боевых действиях на Украине", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, истинная цель американского лидера заключается в том, чтобы наладить отношения с Россией, прекратить вооружать киевский режим и переложить бремя расходов на Украину на Европу. Ферреро также отметил, что, помимо расходов на бесполезное перевооружение, европейские народы заплатят экономическую цену за поддержку Украины.Переговоры Путина и Трампа состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом, включающим и прекращение огня.Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули и тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
https://ria.ru/20250520/razgovor-2018118298.html
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в мире, украина, россия, европа, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Полный идиотизм". На Западе запаниковали после переговоров Путина и Трампа

Fatto Quotidiano: Трамп хочет переложить расходы на Украину на Европу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет переложить расходы на поддержку Украины в конфликте в военном конфликте на Европу, пишет итальянский политик Паоло Ферреро в статье для Il Fatto Quotidiano.
"Телефонный разговор между Трампом и Путиным обнажил полный идиотизм европейских правящих классов — как правоцентристских, так и левоцентристских. В течение нескольких месяцев Трамп предлагал начать переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине. В ответ европейские элиты по-разному выступали против, запустив план перевооружения стоимостью 800 миллиардов евро и создав с "коалицию желающих" для возможной отправки войск для участия в боевых действиях на Украине", — говорится в публикации.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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Вчера, 18:58
По мнению автора статьи, истинная цель американского лидера заключается в том, чтобы наладить отношения с Россией, прекратить вооружать киевский режим и переложить бремя расходов на Украину на Европу. Ферреро также отметил, что, помимо расходов на бесполезное перевооружение, европейские народы заплатят экономическую цену за поддержку Украины.
Переговоры Путина и Трампа состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом, включающим и прекращение огня.
Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули и тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.
В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.
Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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