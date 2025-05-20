"Полный идиотизм". На Западе запаниковали после переговоров Путина и Трампа
Fatto Quotidiano: Трамп хочет переложить расходы на Украину на Европу
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет переложить расходы на поддержку Украины в конфликте в военном конфликте на Европу, пишет итальянский политик Паоло Ферреро в статье для Il Fatto Quotidiano.
"Телефонный разговор между Трампом и Путиным обнажил полный идиотизм европейских правящих классов — как правоцентристских, так и левоцентристских. В течение нескольких месяцев Трамп предлагал начать переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине. В ответ европейские элиты по-разному выступали против, запустив план перевооружения стоимостью 800 миллиардов евро и создав с "коалицию желающих" для возможной отправки войск для участия в боевых действиях на Украине", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, истинная цель американского лидера заключается в том, чтобы наладить отношения с Россией, прекратить вооружать киевский режим и переложить бремя расходов на Украину на Европу. Ферреро также отметил, что, помимо расходов на бесполезное перевооружение, европейские народы заплатят экономическую цену за поддержку Украины.
Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули и тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.
В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.
Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.