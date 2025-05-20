На Западе пришли к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа
L'AntiDiplomatico: беседа Путина и Трампа говорит о новом этапе разрядки
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом свидетельствует о новом этапе улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
"Телефонный разговор подтверждает новый этап примирения и разрядки между двумя сверхдержавами. <…> Это мощный сигнал европейским лидерам и Зеленскому, которые считают российского президента врагом", — говорится в публикации.
Издание также отметило, что Вашингтон будет использовать военную помощь как рычаг давления, чтобы усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, но при этом не намерен пытаться воздействовать на Россию.
Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули и тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.
В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.
Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.