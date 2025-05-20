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На Западе пришли к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025
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18:58 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/razgovor-2018118298.html
На Западе пришли к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа
На Западе пришли к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025
На Западе пришли к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа
Телефонный разговор президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом свидетельствует о новом этапе улучшения отношений между... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:58:00+03:00
2025-05-20T18:58:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом свидетельствует о новом этапе улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico."Телефонный разговор подтверждает новый этап примирения и разрядки между двумя сверхдержавами. &lt;…&gt; Это мощный сигнал европейским лидерам и Зеленскому, которые считают российского президента врагом", — говорится в публикации.Издание также отметило, что Вашингтон будет использовать военную помощь как рычаг давления, чтобы усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, но при этом не намерен пытаться воздействовать на Россию.Переговоры Путина и Трампа состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули и тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
https://ria.ru/20250520/ukraina-2018087377.html
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в мире, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша
В мире, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, США
На Западе пришли к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа

L'AntiDiplomatico: беседа Путина и Трампа говорит о новом этапе разрядки

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом свидетельствует о новом этапе улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
"Телефонный разговор подтверждает новый этап примирения и разрядки между двумя сверхдержавами. <…> Это мощный сигнал европейским лидерам и Зеленскому, которые считают российского президента врагом", — говорится в публикации.
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Издание также отметило, что Вашингтон будет использовать военную помощь как рычаг давления, чтобы усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, но при этом не намерен пытаться воздействовать на Россию.
Переговоры Путина и Трампа состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули и тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.
В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.
Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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В миреРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСША
 
 
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