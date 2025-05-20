https://ria.ru/20250520/razgovor-2018118298.html

На Западе пришли к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа

На Западе пришли к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025

На Западе пришли к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом свидетельствует о новом этапе улучшения отношений между... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T18:58:00+03:00

2025-05-20T18:58:00+03:00

2025-05-20T18:58:00+03:00

в мире

россия

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом свидетельствует о новом этапе улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico."Телефонный разговор подтверждает новый этап примирения и разрядки между двумя сверхдержавами. <…> Это мощный сигнал европейским лидерам и Зеленскому, которые считают российского президента врагом", — говорится в публикации.Издание также отметило, что Вашингтон будет использовать военную помощь как рычаг давления, чтобы усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, но при этом не намерен пытаться воздействовать на Россию.Переговоры Путина и Трампа состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули и тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.

https://ria.ru/20250520/ukraina-2018087377.html

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша