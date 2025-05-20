Рейтинг@Mail.ru
В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России, пишет FT - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 20.05.2025 (обновлено: 09:51 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/razgovor-2017989710.html
В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России, пишет FT
В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России, пишет FT - РИА Новости, 20.05.2025
В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России, пишет FT
Европейские чиновники назвали разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа победой Москвы, пишет Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T09:13:00+03:00
2025-05-20T09:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Европейские чиновники назвали разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа победой Москвы, пишет Financial Times со ссылкой на источники."Европейские официальные лица заявили, что вчерашний телефонный разговор представил собой крупную победу для российского лидера", — говорится в материале.Высокопоставленный европейский дипломат предположил, что Трамп после разговоров по теме Украины планирует отказаться от поддержки Киева."Поддержка и финансирование Украины, давление на Россию — это все теперь на нас", — посетовал собеседник FT. Разговор Путина и ТрампаПереговоры состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули и тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
https://ria.ru/20250520/beseda-2017960474.html
https://ria.ru/20250519/evrosoyuz-2017946189.html
https://ria.ru/20250520/peskov-2017964947.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_4bae5a7db2852a29ed4bd70cdc3b0ee2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, юрий ушаков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Юрий Ушаков
В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России, пишет FT

FT: дипломаты в ЕС назвали разговор Путина и Трампа крупной победой для России

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Европейские чиновники назвали разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа победой Москвы, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"Европейские официальные лица заявили, что вчерашний телефонный разговор представил собой крупную победу для российского лидера", — говорится в материале.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
СМИ: европейские лидеры шокированы результатами беседы Путина и Трампа
Вчера, 00:09
Высокопоставленный европейский дипломат предположил, что Трамп после разговоров по теме Украины планирует отказаться от поддержки Киева.
"Поддержка и финансирование Украины, давление на Россию — это все теперь на нас", — посетовал собеседник FT.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
В ЕС договорились ужесточить санкции после разговора Путина с Трампом
19 мая, 21:35

Разговор Путина и Трампа

Переговоры состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули и тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.
В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.
Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Москве и Киеву предстоит сложная работа по меморандуму, заявил Песков
Вчера, 01:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕвросоюзПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Юрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала