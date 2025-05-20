В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России, пишет FT
FT: дипломаты в ЕС назвали разговор Путина и Трампа крупной победой для России
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Европейские чиновники назвали разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа победой Москвы, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"Европейские официальные лица заявили, что вчерашний телефонный разговор представил собой крупную победу для российского лидера", — говорится в материале.
Высокопоставленный европейский дипломат предположил, что Трамп после разговоров по теме Украины планирует отказаться от поддержки Киева.
"Поддержка и финансирование Украины, давление на Россию — это все теперь на нас", — посетовал собеседник FT.
Разговор Путина и Трампа
Переговоры состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули и тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.
В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.
Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.