https://ria.ru/20250520/razgovor-2017989710.html

В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России, пишет FT

В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России, пишет FT - РИА Новости, 20.05.2025

В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России, пишет FT

Европейские чиновники назвали разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа победой Москвы, пишет Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T09:13:00+03:00

2025-05-20T09:13:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Европейские чиновники назвали разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа победой Москвы, пишет Financial Times со ссылкой на источники."Европейские официальные лица заявили, что вчерашний телефонный разговор представил собой крупную победу для российского лидера", — говорится в материале.Высокопоставленный европейский дипломат предположил, что Трамп после разговоров по теме Украины планирует отказаться от поддержки Киева."Поддержка и финансирование Украины, давление на Россию — это все теперь на нас", — посетовал собеседник FT. Разговор Путина и ТрампаПереговоры состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули и тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.

https://ria.ru/20250520/beseda-2017960474.html

https://ria.ru/20250519/evrosoyuz-2017946189.html

https://ria.ru/20250520/peskov-2017964947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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