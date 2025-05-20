https://ria.ru/20250520/prestupleniya-2018048038.html
Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами
Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами - РИА Новости, 20.05.2025
Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами
Иностранцы за январь-март 2025 года совершили на 15% больше преступлений в России, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:48:00+03:00
2025-05-20T13:48:00+03:00
2025-05-20T14:01:00+03:00
россия
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_0:341:2794:1913_1920x0_80_0_0_f75d03297f8082c6ea7fe5b7ab31ae2c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Иностранцы за январь-март 2025 года совершили на 15% больше преступлений в России, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."В январе-марте этого (2025 - ред.) года, к сожалению, это и есть негатив, отмечается рост числа преступлений, совершенных иностранными гражданами на 15%", - сказал Бастрыкин.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997520012.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_b54d46393c2845d5f482a0fe0b8a5b91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, мигранты
Россия, Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург, Мигранты
Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами
Бастрыкин: иностранцы с января по март совершили в РФ на 15% преступлений больше