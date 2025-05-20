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Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами - РИА Новости, 20.05.2025
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13:48 20.05.2025 (обновлено: 14:01 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/prestupleniya-2018048038.html
Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами
Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами - РИА Новости, 20.05.2025
Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами
Иностранцы за январь-март 2025 года совершили на 15% больше преступлений в России, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:48:00+03:00
2025-05-20T14:01:00+03:00
россия
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
мигранты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Иностранцы за январь-март 2025 года совершили на 15% больше преступлений в России, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."В январе-марте этого (2025 - ред.) года, к сожалению, это и есть негатив, отмечается рост числа преступлений, совершенных иностранными гражданами на 15%", - сказал Бастрыкин.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997520012.html
россия
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россия, происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, мигранты
Россия, Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург, Мигранты
Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами

Бастрыкин: иностранцы с января по март совершили в РФ на 15% преступлений больше

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Иностранцы за январь-март 2025 года совершили на 15% больше преступлений в России, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"В январе-марте этого (2025 - ред.) года, к сожалению, это и есть негатив, отмечается рост числа преступлений, совершенных иностранными гражданами на 15%", - сказал Бастрыкин.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Бастрыкин рассказал о проявлении экстремизма со стороны мигрантов
5 февраля, 14:36
 
РоссияПроисшествияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургМигранты
 
 
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