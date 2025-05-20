https://ria.ru/20250520/prestupleniya-2018048038.html

Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами

Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами - РИА Новости, 20.05.2025

Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранцами

Иностранцы за январь-март 2025 года совершили на 15% больше преступлений в России, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:48:00+03:00

2025-05-20T13:48:00+03:00

2025-05-20T14:01:00+03:00

россия

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

мигранты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Иностранцы за январь-март 2025 года совершили на 15% больше преступлений в России, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."В январе-марте этого (2025 - ред.) года, к сожалению, это и есть негатив, отмечается рост числа преступлений, совершенных иностранными гражданами на 15%", - сказал Бастрыкин.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997520012.html

россия

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

россия, происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, мигранты