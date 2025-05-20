https://ria.ru/20250520/pravo-2018117205.html

Международного права не существует без суверенитета, заявил Медведев

Международного права не существует без суверенитета, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025

Международного права не существует без суверенитета, заявил Медведев

Международное право действует только в отношении суверенных стран, Россия эту позицию выстрадала, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T18:52:00+03:00

2025-05-20T18:52:00+03:00

2025-05-20T18:52:00+03:00

россия

санкт-петербург

дмитрий медведев

петербургский юридический форум — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018096806_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_6bc6a1fcb1ecdb6df6dfc458973cc418.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Международное право действует только в отношении суверенных стран, Россия эту позицию выстрадала, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Я думаю, что Россия эту позицию выстрадала - если нет суверенитета, не будет никакого международного права. Значит, и вот это как бы очевидный абсолютно вывод - международное право действует только в отношении суверенных стран. Я желаю всем нашим гостям обретения истинного государственного суверенитета и успехов в отстаивании своих национальных интересов. Тогда мы будем жить в мире", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018113828.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, петербургский юридический форум — 2025