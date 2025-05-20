Международного права не существует без суверенитета, заявил Медведев
Медведев: международное право действует только в отношении суверенных стран
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Международное право действует только в отношении суверенных стран, Россия эту позицию выстрадала, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Я думаю, что Россия эту позицию выстрадала - если нет суверенитета, не будет никакого международного права. Значит, и вот это как бы очевидный абсолютно вывод - международное право действует только в отношении суверенных стран. Я желаю всем нашим гостям обретения истинного государственного суверенитета и успехов в отстаивании своих национальных интересов. Тогда мы будем жить в мире", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.