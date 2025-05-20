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Глава Роспотребнадзора призвала готовиться к новым пандемиям - РИА Новости, 20.05.2025
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23:36 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/popova-2018142666.html
Глава Роспотребнадзора призвала готовиться к новым пандемиям
Глава Роспотребнадзора призвала готовиться к новым пандемиям - РИА Новости, 20.05.2025
Глава Роспотребнадзора призвала готовиться к новым пандемиям
Новые пандемии в мире возможны, к ним нужно готовиться и оттачивать эту готовность каждый день, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T23:36:00+03:00
2025-05-20T23:36:00+03:00
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пандемия
здоровье
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Новые пандемии в мире возможны, к ним нужно готовиться и оттачивать эту готовность каждый день, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава ведомства во вторник поздравила с выпуском учеников лицея №214 Санкт-Петербурга, где в 2023 году впервые в России открылся класс Роспотребнадзора. В ходе посещения учебного заведения она пообщалась с выпускниками профильного класса. Один из ребят спросил, будут ли в мировой истории в ближайшее десятилетие повторение пандемии, подобной COVID-19. "Да, (пандемии в будущем - ред.) будут, да, готовиться надо. И нельзя сказать, что мы вот сегодня встали, да, мы сегодня готовы. Мир вокруг настолько неизведан и настолько непредсказуем, что эту готовность нужно формировать и оттачивать каждый день", - рассказала Попова. Она добавила, что у вирусологов есть юмористическая присказка, что "вирусы держат человеческую популяцию как прокормочную базу, не съедая совсем, но и давая дальше развиваться". "Конечно, какие-то изменения в микроорганизмах (возможны - ред.), какие-то изменения в популяции человека. Допустим, что-то на нас повоздействовало, иммунитет у всех и упал. И тогда любой микроорганизм, который сейчас кажется абсолютно безопасным, может быть очень и очень опасным", - отметила она. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что риски формируют возможность, потенциал следующих пандемий, но готовность к ним должна быть выше.
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общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пандемия, здоровье, здоровье - общество
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), пандемия, Здоровье, Здоровье - Общество
Глава Роспотребнадзора призвала готовиться к новым пандемиям

Глава Роспотребнадзора Попова: новые пандемии возможны, к ним нужно готовиться

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Новые пандемии в мире возможны, к ним нужно готовиться и оттачивать эту готовность каждый день, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Глава ведомства во вторник поздравила с выпуском учеников лицея №214 Санкт-Петербурга, где в 2023 году впервые в России открылся класс Роспотребнадзора. В ходе посещения учебного заведения она пообщалась с выпускниками профильного класса. Один из ребят спросил, будут ли в мировой истории в ближайшее десятилетие повторение пандемии, подобной COVID-19.
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"Да, (пандемии в будущем - ред.) будут, да, готовиться надо. И нельзя сказать, что мы вот сегодня встали, да, мы сегодня готовы. Мир вокруг настолько неизведан и настолько непредсказуем, что эту готовность нужно формировать и оттачивать каждый день", - рассказала Попова.
Она добавила, что у вирусологов есть юмористическая присказка, что "вирусы держат человеческую популяцию как прокормочную базу, не съедая совсем, но и давая дальше развиваться".
"Конечно, какие-то изменения в микроорганизмах (возможны - ред.), какие-то изменения в популяции человека. Допустим, что-то на нас повоздействовало, иммунитет у всех и упал. И тогда любой микроорганизм, который сейчас кажется абсолютно безопасным, может быть очень и очень опасным", - отметила она.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что риски формируют возможность, потенциал следующих пандемий, но готовность к ним должна быть выше.
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ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)пандемияЗдоровьеЗдоровье - Общество
 
 
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