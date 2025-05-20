Медведев напомнил, кто внес решающий вклад в победу над Гитлером
Медведев: решающий вклад в сокрушительное поражение Гитлера внес Советский Союз
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Решающий вклад в сокрушительное поражение Гитлера внес Советский Союз, что бы ни говорили другие, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Год этот особенный для мира и для нашей страны. Мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, разгрома стран "оси" государствами антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Ну и всем известно также и то, что решающий вклад в сокрушительное поражение тогда внес Советский Союз, что бы об этом не говорили другие", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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