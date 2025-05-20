https://ria.ru/20250520/pobeda-2018080200.html

Медведев напомнил, кто внес решающий вклад в победу над Гитлером

Медведев напомнил, кто внес решающий вклад в победу над Гитлером - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев напомнил, кто внес решающий вклад в победу над Гитлером

Решающий вклад в сокрушительное поражение Гитлера внес Советский Союз, что бы ни говорили другие, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:23:00+03:00

2025-05-20T16:23:00+03:00

2025-05-20T17:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

дмитрий медведев

санкт-петербург

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

петербургский юридический форум — 2025

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Решающий вклад в сокрушительное поражение Гитлера внес Советский Союз, что бы ни говорили другие, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Год этот особенный для мира и для нашей страны. Мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, разгрома стран "оси" государствами антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Ну и всем известно также и то, что решающий вклад в сокрушительное поражение тогда внес Советский Союз, что бы об этом не говорили другие", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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Ольга Фомченкова

в мире, дмитрий медведев, санкт-петербург, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, петербургский юридический форум — 2025