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В Москве пенсионер отдал мошенникам драгоценности на 148 миллионов рублей - РИА Новости, 20.05.2025
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13:12 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/pensioner-2018040233.html
В Москве пенсионер отдал мошенникам драгоценности на 148 миллионов рублей
В Москве пенсионер отдал мошенникам драгоценности на 148 миллионов рублей - РИА Новости, 20.05.2025
В Москве пенсионер отдал мошенникам драгоценности на 148 миллионов рублей
Телефонные мошенники похитили у пенсионера в Москве золотые слитки и золотые монеты более чем на 148 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:12:00+03:00
2025-05-20T13:12:00+03:00
москва
александр невский
георгий победоносец
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Телефонные мошенники похитили у пенсионера в Москве золотые слитки и золотые монеты более чем на 148 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, 16 мая в отдел полиции на северо-западе Москвы обратился пенсионер, который рассказал, что накануне ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили пожилого мужчину собрать сбережения и отдать их курьеру. "В результате мужчина собрал более 300 коллекционных монет "Князь Александр Невский", 200 монет "Юрий Долгорукий", еще почти 200 золотых монет "Георгий Победоносец", а также несколько золотых слитков. Общая стоимость похищенного превысила 148 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту расследуется уголовное дело по статье о "мошенничестве в особо крупном размере".
https://ria.ru/20250520/moshenniki-2017997534.html
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москва, александр невский, георгий победоносец, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Москва, Александр Невский, Георгий Победоносец, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Москве пенсионер отдал мошенникам драгоценности на 148 миллионов рублей

Московский пенсионер отдал мошенникам монеты и золотые слитки на 148 млн руб

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Телефонные мошенники похитили у пенсионера в Москве золотые слитки и золотые монеты более чем на 148 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 16 мая в отдел полиции на северо-западе Москвы обратился пенсионер, который рассказал, что накануне ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили пожилого мужчину собрать сбережения и отдать их курьеру.
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"В результате мужчина собрал более 300 коллекционных монет "Князь Александр Невский", 200 монет "Юрий Долгорукий", еще почти 200 золотых монет "Георгий Победоносец", а также несколько золотых слитков. Общая стоимость похищенного превысила 148 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту расследуется уголовное дело по статье о "мошенничестве в особо крупном размере".
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МоскваАлександр НевскийГеоргий ПобедоносецФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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