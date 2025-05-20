https://ria.ru/20250520/overbuking-2018013536.html

Минтранс хочет ограничить применение овербукинга на авиарейсах

Минтранс хочет ограничить применение овербукинга на авиарейсах - РИА Новости, 20.05.2025

Минтранс хочет ограничить применение овербукинга на авиарейсах

Минтранс РФ обсуждает возможность применения овербукинга (сверхбронирования билетов) только на авиарейсах, выполняемых минимум 2 раза в сутки, сообщил... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:27:00+03:00

2025-05-20T11:27:00+03:00

2025-05-20T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минтранс РФ обсуждает возможность применения овербукинга (сверхбронирования билетов) только на авиарейсах, выполняемых минимум 2 раза в сутки, сообщил заместитель министра Дмитрий Зверев на XIII Петербургском международном юридическом форуме. "Минтранс России вместе с потребительскими сообществами сейчас обсуждает в том числе ведение овербукинга. Причем сейчас идет обсуждение, и базовые принципы, которые мы сейчас для себя ставим в качестве приоритета, может быть, это не всегда будет нравиться авиакомпаниям, но это забота о пассажире, это высокий уровень обслуживания пассажира, это информирование на каждом этапе бронирования, это обязательное предоставление компенсаций, и самое главное, мы говорим о том, что сверхбронирование возможно только для рейсов, летающих не реже, чем два раз в сутки. Возможно, что цифра будет больше", - сообщил Зверев.Также он отметил, что Минтранс сейчас определяет категории защищенных пассажиров, в отношении которых овербукинг не допускается. По его словам, в их число точно войдут пассажиры с детьми, многодетные и многие другие. Внесение подобных изменений в Воздушный кодекс необходимо прорабатывать более детально, так этот вопрос находится на повестке дня, добавил замминистра.Ранее сенатор Айрат Гибатдинов направил обращение на имя министра транспорта Романа Старовойта, где предложил определить понятие овербукинга в российском законодательстве и ввести запрет на подобные действия авиакомпаний. В пресс-службе министерства позже сообщили агентству, что Минтранс готовит концепцию изменений в Воздушный кодекс для защиты прав пассажиров при овербукинге, в том числе по установлению размера компенсаций.Компания "Аэрофлот" позже представила в Минтранс концепцию изменений в Воздушный кодекс, закрепляющих возможность покупки авиабилета на условиях овербукинга и компенсации пассажирам в случаях отказа авиакомпании от авиаперевозки.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250428/mintrans-2013761453.html

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