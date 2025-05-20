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Мигрантов могут начать тестировать на знание русского языка устно - РИА Новости, 20.05.2025
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14:50 20.05.2025 (обновлено: 14:59 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/muzaev-2018060806.html
Мигрантов могут начать тестировать на знание русского языка устно
Мигрантов могут начать тестировать на знание русского языка устно - РИА Новости, 20.05.2025
Мигрантов могут начать тестировать на знание русского языка устно
В тестирование мигрантов на знание русского языка могут ввести устную часть, Рособрнадзор выйдет с этим предложением, сообщил глава ведомства Анзор Музаев на... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:50:00+03:00
2025-05-20T14:59:00+03:00
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
мигранты
образование
образование - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. В тестирование мигрантов на знание русского языка могут ввести устную часть, Рособрнадзор выйдет с этим предложением, сообщил глава ведомства Анзор Музаев на полях ПМЮФ."Следующим шагом - буквально ближайшие дни - мы выходим с предложением введения устной части с видеозаписью, где он (мигрант - ред.) имя будет свое озвучивать, где дети мигрантов, школьники, отвечают на вопросы и ведут диалог", - сказал Музаев на полях Петербургского международного юридического форума.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/rosobrnadzor-2018059545.html
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), мигранты, образование, образование - общество
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Мигранты, Образование, Образование - Общество
Мигрантов могут начать тестировать на знание русского языка устно

Музаев: в тестирование мигрантов могут ввести устную часть

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. В тестирование мигрантов на знание русского языка могут ввести устную часть, Рособрнадзор выйдет с этим предложением, сообщил глава ведомства Анзор Музаев на полях ПМЮФ.
"Следующим шагом - буквально ближайшие дни - мы выходим с предложением введения устной части с видеозаписью, где он (мигрант - ред.) имя будет свое озвучивать, где дети мигрантов, школьники, отвечают на вопросы и ведут диалог", - сказал Музаев на полях Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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ОбществоРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)МигрантыОбразованиеОбразование - Общество
 
 
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