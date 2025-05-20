https://ria.ru/20250520/mus-2018088528.html
Медведев резко высказался о Международном уголовном суде
Медведев резко высказался о Международном уголовном суде - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев резко высказался о Международном уголовном суде
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Международный уголовный суд (МУС) "гаагским убожеством". РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:58:00+03:00
2025-05-20T16:58:00+03:00
2025-05-20T17:11:00+03:00
международный уголовный суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Международный уголовный суд (МУС) "гаагским убожеством"."Зато это "гаагское убожество" настойчиво игнорирует массовые бесчинства, которые НАТОвцы учиняют везде, где ступает их сапог", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250424/mus-2013093708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный уголовный суд, в мире, санкт-петербург, дмитрий медведев, россия, петербургский юридический форум — 2025
Международный уголовный суд, В мире, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, Россия, Петербургский юридический форум — 2025
Медведев резко высказался о Международном уголовном суде
Медведев назвал Международный уголовный суд гаагским убожеством