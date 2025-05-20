https://ria.ru/20250520/mus-2018088528.html

Медведев резко высказался о Международном уголовном суде

Медведев резко высказался о Международном уголовном суде - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев резко высказался о Международном уголовном суде

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Международный уголовный суд (МУС) "гаагским убожеством". РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:58:00+03:00

2025-05-20T16:58:00+03:00

2025-05-20T17:11:00+03:00

международный уголовный суд

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дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Международный уголовный суд (МУС) "гаагским убожеством"."Зато это "гаагское убожество" настойчиво игнорирует массовые бесчинства, которые НАТОвцы учиняют везде, где ступает их сапог", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

международный уголовный суд, в мире, санкт-петербург, дмитрий медведев, россия, петербургский юридический форум — 2025