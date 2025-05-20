Медведев рассказал, что нужно для построения устойчивого мира
Медведев: для устойчивого мира нужны переговоры и процедуры урегулирования
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Для построения устойчивого мира нужна не отдельная сделка или "соглашение на салфетках", а переговоры и выработка процедур мирного урегулирования, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Для построения устойчивого мира нужна не какая-то отдельная сделка, несмотря на популярность этой идеи, не пресловутое "соглашение на салфетках", как это известно, обсуждалось между Иосифом Сталиным и Черчиллем на исходе Второй мировой войны, я уже не говорю про другие салфетки - типа салфетки Макрона в поезде. И точно не достаточно лайков в социальных сетях для того, чтобы понять настроение людей. Остро нужны не только переговоры, но и выработка самих процедур мирного урегулирования конфликтов, которые помогут прийти не просто к прекращению огня в конкретном конфликте, о чем Россия все время говорит, а к миру на длительное время, желательно на века в глобальном масштабе", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.