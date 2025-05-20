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Найденная в Коми медведица проходит реабилитацию в Центре спасения - РИА Новости, 20.05.2025
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11:45 20.05.2025 (обновлено: 12:38 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/medveditsa-2018018689.html
Найденная в Коми медведица проходит реабилитацию в Центре спасения
Найденная в Коми медведица проходит реабилитацию в Центре спасения - РИА Новости, 20.05.2025
Найденная в Коми медведица проходит реабилитацию в Центре спасения
Маленькая медведица, которую нашли в Коми, активно набирается сил в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области, сообщило республиканское министерство... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:45:00+03:00
2025-05-20T12:38:00+03:00
хорошие новости
общество
республика коми
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Маленькая медведица, которую нашли в Коми, активно набирается сил в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области, сообщило республиканское министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в соцсети "ВКонтакте". "Медвежонок, найденный в Республике Коми, оказался девочкой. После прибытия в центр был проведен предварительный осмотр, который позволил установить пол малышки. Несмотря на юный возраст и дикий нрав, медвежью барышню назвали Кирой — традиционно на первую букву региона, где она была найдена. Кира активно набирается сил и хорошо ест", — рассказали в ведомстве. Там отметили, что сейчас главная задача специалистов — откормить маленькую и худенькую медведицу. Истощенного и ослабленного медвежонка-сироту нашли в Коми 12 мая. Планируется, что после прохождения курса реабилитации в Центре спасения медвежат-сирот в августе-октябре Кира вернется в естественную среду обитания — леса Троицко-Печорского района.
https://ria.ru/20250403/medvezhata-2009027593.html
https://ria.ru/20240430/medvezhonok-1943164545.html
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общество, республика коми, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Хорошие новости, Общество, Республика Коми, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Найденная в Коми медведица проходит реабилитацию в Центре спасения

Найденная в Коми медведица-сирота Кира активно набирает силы в Центре спасения

© Фото : Минприроды Республики Коми/ВКонтактеМаленькая медведица в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области
Маленькая медведица в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Минприроды Республики Коми/ВКонтакте
Маленькая медведица в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Маленькая медведица, которую нашли в Коми, активно набирается сил в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области, сообщило республиканское министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в соцсети "ВКонтакте".
"Медвежонок, найденный в Республике Коми, оказался девочкой. После прибытия в центр был проведен предварительный осмотр, который позволил установить пол малышки. Несмотря на юный возраст и дикий нрав, медвежью барышню назвали Кирой — традиционно на первую букву региона, где она была найдена. Кира активно набирается сил и хорошо ест", — рассказали в ведомстве.
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Там отметили, что сейчас главная задача специалистов — откормить маленькую и худенькую медведицу.
Истощенного и ослабленного медвежонка-сироту нашли в Коми 12 мая. Планируется, что после прохождения курса реабилитации в Центре спасения медвежат-сирот в августе-октябре Кира вернется в естественную среду обитания — леса Троицко-Печорского района.
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Хорошие новостиОбществоРеспублика КомиМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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