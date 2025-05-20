https://ria.ru/20250520/medveditsa-2018018689.html

Найденная в Коми медведица проходит реабилитацию в Центре спасения

Найденная в Коми медведица проходит реабилитацию в Центре спасения - РИА Новости, 20.05.2025

Найденная в Коми медведица проходит реабилитацию в Центре спасения

Маленькая медведица, которую нашли в Коми, активно набирается сил в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области, сообщило республиканское министерство... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:45:00+03:00

2025-05-20T11:45:00+03:00

2025-05-20T12:38:00+03:00

хорошие новости

общество

республика коми

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Маленькая медведица, которую нашли в Коми, активно набирается сил в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области, сообщило республиканское министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в соцсети "ВКонтакте". "Медвежонок, найденный в Республике Коми, оказался девочкой. После прибытия в центр был проведен предварительный осмотр, который позволил установить пол малышки. Несмотря на юный возраст и дикий нрав, медвежью барышню назвали Кирой — традиционно на первую букву региона, где она была найдена. Кира активно набирается сил и хорошо ест", — рассказали в ведомстве. Там отметили, что сейчас главная задача специалистов — откормить маленькую и худенькую медведицу. Истощенного и ослабленного медвежонка-сироту нашли в Коми 12 мая. Планируется, что после прохождения курса реабилитации в Центре спасения медвежат-сирот в августе-октябре Кира вернется в естественную среду обитания — леса Троицко-Печорского района.

https://ria.ru/20250403/medvezhata-2009027593.html

https://ria.ru/20240430/medvezhonok-1943164545.html

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика коми, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)