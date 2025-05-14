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В Коми спасли истощенного медвежонка-сироту - РИА Новости, 14.05.2025
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Хорошие новости
 
20:50 14.05.2025 (обновлено: 20:51 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/komi-2016984075.html
В Коми спасли истощенного медвежонка-сироту
В Коми спасли истощенного медвежонка-сироту - РИА Новости, 14.05.2025
В Коми спасли истощенного медвежонка-сироту
Истощенного медвежонка-сироту спасли в Коми, его перевезут на реабилитацию в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, сообщает республиканское... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T20:50:00+03:00
2025-05-14T20:51:00+03:00
хорошие новости
республика коми
тверская область
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
дикие животные
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Истощенного медвежонка-сироту спасли в Коми, его перевезут на реабилитацию в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, сообщает республиканское министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Медвежонка нашел 12 мая местный житель на автодороге в 42 километрах от поселка Троицко-Печорск. "Он был истощен и ослаблен, признаков присутствия рядом медведицы не наблюдалось. Неравнодушный местный житель доставил медвежонка в Троицко-Печорск и передал бывшему специалисту Минприроды Коми", - сообщает ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что специалисты министерства провели консультации с представителями Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области. По результатам консультаций было принято решение о передаче малыша на реабилитацию в центр. В настоящее время организована подготовка необходимой сопроводительной документации для транспортировки медвежонка в Тверскую область, а также осмотр ветеринаром. Планируется, что после курса реабилитации в центре, с августа по октябрь 2025 года медвежонок будет возвращен в леса Троицко-Печорского района, в естественную среду его обитания.
https://ria.ru/20250504/delfin-2014938442.html
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республика коми, тверская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, дикие животные
Хорошие новости, Республика Коми, Тверская область, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия, Дикие животные
В Коми спасли истощенного медвежонка-сироту

В Тверскую область перевезут спасенного медвежонка-сироту из Коми

© Фото : министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики КомиМедвежонок, найденный в Коми
Медвежонок, найденный в Коми - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Медвежонок, найденный в Коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Истощенного медвежонка-сироту спасли в Коми, его перевезут на реабилитацию в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, сообщает республиканское министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Медвежонка нашел 12 мая местный житель на автодороге в 42 километрах от поселка Троицко-Печорск.
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"Он был истощен и ослаблен, признаков присутствия рядом медведицы не наблюдалось. Неравнодушный местный житель доставил медвежонка в Троицко-Печорск и передал бывшему специалисту Минприроды Коми", - сообщает ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что специалисты министерства провели консультации с представителями Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области. По результатам консультаций было принято решение о передаче малыша на реабилитацию в центр. В настоящее время организована подготовка необходимой сопроводительной документации для транспортировки медвежонка в Тверскую область, а также осмотр ветеринаром.
Планируется, что после курса реабилитации в центре, с августа по октябрь 2025 года медвежонок будет возвращен в леса Троицко-Печорского района, в естественную среду его обитания.
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Хорошие новостиРеспублика КомиТверская областьМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РоссияДикие животные
 
 
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