https://ria.ru/20250514/komi-2016984075.html
В Коми спасли истощенного медвежонка-сироту
В Коми спасли истощенного медвежонка-сироту - РИА Новости, 14.05.2025
В Коми спасли истощенного медвежонка-сироту
Истощенного медвежонка-сироту спасли в Коми, его перевезут на реабилитацию в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, сообщает республиканское... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T20:50:00+03:00
2025-05-14T20:50:00+03:00
2025-05-14T20:51:00+03:00
хорошие новости
республика коми
тверская область
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
дикие животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016983407_0:291:1440:1101_1920x0_80_0_0_f4e6e03af63305b34d13f036214c921c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Истощенного медвежонка-сироту спасли в Коми, его перевезут на реабилитацию в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, сообщает республиканское министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Медвежонка нашел 12 мая местный житель на автодороге в 42 километрах от поселка Троицко-Печорск. "Он был истощен и ослаблен, признаков присутствия рядом медведицы не наблюдалось. Неравнодушный местный житель доставил медвежонка в Троицко-Печорск и передал бывшему специалисту Минприроды Коми", - сообщает ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что специалисты министерства провели консультации с представителями Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области. По результатам консультаций было принято решение о передаче малыша на реабилитацию в центр. В настоящее время организована подготовка необходимой сопроводительной документации для транспортировки медвежонка в Тверскую область, а также осмотр ветеринаром. Планируется, что после курса реабилитации в центре, с августа по октябрь 2025 года медвежонок будет возвращен в леса Троицко-Печорского района, в естественную среду его обитания.
https://ria.ru/20250504/delfin-2014938442.html
https://ria.ru/20250428/kot-2013868731.html
республика коми
тверская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016983407_0:68:1440:1148_1920x0_80_0_0_5234b2f977a2d2344b95ee289de9242b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, тверская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, дикие животные
Хорошие новости, Республика Коми, Тверская область, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия, Дикие животные
В Коми спасли истощенного медвежонка-сироту
В Тверскую область перевезут спасенного медвежонка-сироту из Коми