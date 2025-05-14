https://ria.ru/20250514/komi-2016984075.html

В Коми спасли истощенного медвежонка-сироту

В Коми спасли истощенного медвежонка-сироту - РИА Новости, 14.05.2025

В Коми спасли истощенного медвежонка-сироту

Истощенного медвежонка-сироту спасли в Коми, его перевезут на реабилитацию в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, сообщает республиканское... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T20:50:00+03:00

2025-05-14T20:50:00+03:00

2025-05-14T20:51:00+03:00

хорошие новости

республика коми

тверская область

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

дикие животные

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016983407_0:291:1440:1101_1920x0_80_0_0_f4e6e03af63305b34d13f036214c921c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Истощенного медвежонка-сироту спасли в Коми, его перевезут на реабилитацию в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, сообщает республиканское министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Медвежонка нашел 12 мая местный житель на автодороге в 42 километрах от поселка Троицко-Печорск. "Он был истощен и ослаблен, признаков присутствия рядом медведицы не наблюдалось. Неравнодушный местный житель доставил медвежонка в Троицко-Печорск и передал бывшему специалисту Минприроды Коми", - сообщает ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что специалисты министерства провели консультации с представителями Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области. По результатам консультаций было принято решение о передаче малыша на реабилитацию в центр. В настоящее время организована подготовка необходимой сопроводительной документации для транспортировки медвежонка в Тверскую область, а также осмотр ветеринаром. Планируется, что после курса реабилитации в центре, с августа по октябрь 2025 года медвежонок будет возвращен в леса Троицко-Печорского района, в естественную среду его обитания.

https://ria.ru/20250504/delfin-2014938442.html

https://ria.ru/20250428/kot-2013868731.html

республика коми

тверская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика коми, тверская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, дикие животные