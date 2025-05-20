https://ria.ru/20250520/medvedev-2018125607.html

Медведев пошутил о письмах Макрону и Стармеру

Медведев пошутил о письмах Макрону и Стармеру - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев пошутил о письмах Макрону и Стармеру

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пошутил, что сейчас для решения международных проблем будет непродуктивно писать письма президенту Франции... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T19:58:00+03:00

2025-05-20T19:58:00+03:00

2025-05-20T19:58:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пошутил, что сейчас для решения международных проблем будет непродуктивно писать письма президенту Франции Эммануэлю Макрону или премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, как это в свое время делали монархи в Европе. Медведев во вторник принял участие в пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Он отметил высказывания руководителя Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая также стала участницей пленарной сессии, о современных проблемах международной системы. "Вы приводили интересные примеры из области того, как осуществлялись контакты, например, между монархами. В начале XX века, мы понимаем, у них оставался такой инструмент, как написать письмо своему родственнику и даже по соображениям родственных связей получить какое-то решение международной проблемы. Возникает вопрос: а сейчас-то кому писать? Макрону? Стармеру? Непродуктивно абсолютно, вот в чем проблема и в чем специфика современной жизни", - сказал Медведев. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018106682.html

https://ria.ru/20250519/evropa-2017957458.html

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россия, франция, великобритания, дмитрий медведев, эммануэль макрон, кир стармер, в мире