Рейтинг@Mail.ru
Медведев пошутил о письмах Макрону и Стармеру - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018125607.html
Медведев пошутил о письмах Макрону и Стармеру
Медведев пошутил о письмах Макрону и Стармеру - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев пошутил о письмах Макрону и Стармеру
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пошутил, что сейчас для решения международных проблем будет непродуктивно писать письма президенту Франции... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T19:58:00+03:00
2025-05-20T19:58:00+03:00
россия
франция
великобритания
дмитрий медведев
эммануэль макрон
кир стармер
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916321149_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_595129a749180d5e3e9e0310d9c8756d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пошутил, что сейчас для решения международных проблем будет непродуктивно писать письма президенту Франции Эммануэлю Макрону или премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, как это в свое время делали монархи в Европе. Медведев во вторник принял участие в пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Он отметил высказывания руководителя Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая также стала участницей пленарной сессии, о современных проблемах международной системы. "Вы приводили интересные примеры из области того, как осуществлялись контакты, например, между монархами. В начале XX века, мы понимаем, у них оставался такой инструмент, как написать письмо своему родственнику и даже по соображениям родственных связей получить какое-то решение международной проблемы. Возникает вопрос: а сейчас-то кому писать? Макрону? Стармеру? Непродуктивно абсолютно, вот в чем проблема и в чем специфика современной жизни", - сказал Медведев. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018106682.html
https://ria.ru/20250519/evropa-2017957458.html
россия
франция
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916321149_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_534274d11bc80b384ce92573036d7931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, великобритания, дмитрий медведев, эммануэль макрон, кир стармер, в мире
Россия, Франция, Великобритания, Дмитрий Медведев, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, В мире
Медведев пошутил о письмах Макрону и Стармеру

Медведев счел непродуктивным писать Макрону или Стармеру, как при монархии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пошутил, что сейчас для решения международных проблем будет непродуктивно писать письма президенту Франции Эммануэлю Макрону или премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, как это в свое время делали монархи в Европе.
Медведев во вторник принял участие в пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Он отметил высказывания руководителя Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая также стала участницей пленарной сессии, о современных проблемах международной системы.
Дмитрий Медведев на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Медведев пошутил о "салфетке Макрона", говоря об Украине
Вчера, 17:56
"Вы приводили интересные примеры из области того, как осуществлялись контакты, например, между монархами. В начале XX века, мы понимаем, у них оставался такой инструмент, как написать письмо своему родственнику и даже по соображениям родственных связей получить какое-то решение международной проблемы. Возникает вопрос: а сейчас-то кому писать? Макрону? Стармеру? Непродуктивно абсолютно, вот в чем проблема и в чем специфика современной жизни", - сказал Медведев.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
"Мокрый пудель": на Западе высмеяли провал планов Европы против России
19 мая, 23:21
 
РоссияФранцияВеликобританияДмитрий МедведевЭммануэль МакронКир СтармерВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала