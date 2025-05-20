https://ria.ru/20250520/medvedev-2018125106.html

Медведев: Запад видит, что Россия не воспринимает продвигаемый им "порядок"

Медведев: Запад видит, что Россия не воспринимает продвигаемый им "порядок" - РИА Новости, 20.05.2025

Медведев: Запад видит, что Россия не воспринимает продвигаемый им "порядок"

Запад видит, что порядок, основанный на правилах, не воспринимается Россией, глобальным Югом и другими странами, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T19:52:00+03:00

2025-05-20T19:52:00+03:00

2025-05-20T19:52:00+03:00

россия

дмитрий медведев

петербургский юридический форум — 2025

глобальный юг

запад

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Запад видит, что порядок, основанный на правилах, не воспринимается Россией, глобальным Югом и другими странами, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Они (Запад - ред.) видят, что вот этот порядок, основанный на правилах, не воспринимается глобальным Югом, не воспринимается Российской Федерацией и не воспринимается большим количеством стран. Они уже сейчас начинают корректировать позицию", - сказал журналистам Медведев. Ранее во вторник Медведев выступил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума "Право: уроки прошлого для мира будущего". XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250514/mir-2016698015.html

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россия, дмитрий медведев, петербургский юридический форум — 2025, глобальный юг, запад, в мире