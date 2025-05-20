https://ria.ru/20250520/medvedev-2018121477.html
Медведев оценил состоявшийся разговор Путина и Трампа
Медведев оценил состоявшийся разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев оценил состоявшийся разговор Путина и Трампа
Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа имеет высокую ценность, так как от позиции США очень многое зависит, заявил заместитель... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T19:33:00+03:00
2025-05-20T19:33:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа имеет высокую ценность, так как от позиции США очень многое зависит, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В понедельник Путин и Трамп провели телефонный разговор, который касался урегулирования конфликта на Украине. "Разговор, который состоялся вчера у нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом, имеет высокую ценность, поскольку от позиции Соединенных Штатов Америки очень многое зависит", - сказал журналистам Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/razgovor-2018118298.html
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политика, владимир путин, дмитрий медведев, дональд трамп, в мире, сша
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, В мире, США
Медведев оценил состоявшийся разговор Путина и Трампа
Медведев заявил о высокой ценности состоявшегося разговора Путина с Трампом