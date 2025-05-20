Меморандум по Украине должен стать основой прочного мира, заявил Медведев
Медведев: меморандум России и Украины должен стать основанием прочного мира
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Меморандум по украинскому урегулированию необходимо наполнить таким содержанием, которое даст основание для прочного мира, сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Сейчас самая сложная задача - это именно насытить этот меморандум необходимым содержанием. Содержанием, которое будет создавать прочные основания для будущего, содержанием, которое будет способствовать восстановлению прочного мира. Наши подходы к этому вопросу известны, поэтому я их специально комментировать здесь не буду", - сказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Медведев во вторник принимал участие в пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" на XIII Петербургском международном юридическом форуме, который проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.