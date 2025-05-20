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Меморандум по Украине должен стать основой прочного мира, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025
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19:20 20.05.2025 (обновлено: 20:00 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018120200.html
Меморандум по Украине должен стать основой прочного мира, заявил Медведев
Меморандум по Украине должен стать основой прочного мира, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025
Меморандум по Украине должен стать основой прочного мира, заявил Медведев
Меморандум по украинскому урегулированию необходимо наполнить таким содержанием, которое даст основание для прочного мира, сказал заместитель председателя... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T19:20:00+03:00
2025-05-20T20:00:00+03:00
украина
дмитрий медведев
россия
в мире
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Меморандум по украинскому урегулированию необходимо наполнить таким содержанием, которое даст основание для прочного мира, сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Сейчас самая сложная задача - это именно насытить этот меморандум необходимым содержанием. Содержанием, которое будет создавать прочные основания для будущего, содержанием, которое будет способствовать восстановлению прочного мира. Наши подходы к этому вопросу известны, поэтому я их специально комментировать здесь не буду", - сказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Медведев во вторник принимал участие в пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" на XIII Петербургском международном юридическом форуме, который проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/ukraina-2018087377.html
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украина, дмитрий медведев, россия, в мире, петербургский международный юридический форум
Украина, Дмитрий Медведев, Россия, В мире, Петербургский международный юридический форум
Меморандум по Украине должен стать основой прочного мира, заявил Медведев

Медведев: меморандум России и Украины должен стать основанием прочного мира

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Меморандум по украинскому урегулированию необходимо наполнить таким содержанием, которое даст основание для прочного мира, сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Сейчас самая сложная задача - это именно насытить этот меморандум необходимым содержанием. Содержанием, которое будет создавать прочные основания для будущего, содержанием, которое будет способствовать восстановлению прочного мира. Наши подходы к этому вопросу известны, поэтому я их специально комментировать здесь не буду", - сказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Медведев во вторник принимал участие в пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" на XIII Петербургском международном юридическом форуме, который проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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УкраинаДмитрий МедведевРоссияВ миреПетербургский международный юридический форум
 
 
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