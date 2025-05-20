https://ria.ru/20250520/medvedev-2018120200.html

Меморандум по Украине должен стать основой прочного мира, заявил Медведев

Меморандум по Украине должен стать основой прочного мира, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025

Меморандум по Украине должен стать основой прочного мира, заявил Медведев

Меморандум по украинскому урегулированию необходимо наполнить таким содержанием, которое даст основание для прочного мира, сказал заместитель председателя... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T19:20:00+03:00

2025-05-20T19:20:00+03:00

2025-05-20T20:00:00+03:00

украина

дмитрий медведев

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в мире

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Меморандум по украинскому урегулированию необходимо наполнить таким содержанием, которое даст основание для прочного мира, сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Сейчас самая сложная задача - это именно насытить этот меморандум необходимым содержанием. Содержанием, которое будет создавать прочные основания для будущего, содержанием, которое будет способствовать восстановлению прочного мира. Наши подходы к этому вопросу известны, поэтому я их специально комментировать здесь не буду", - сказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Медведев во вторник принимал участие в пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" на XIII Петербургском международном юридическом форуме, который проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/ukraina-2018087377.html

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украина, дмитрий медведев, россия, в мире, петербургский международный юридический форум