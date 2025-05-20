Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал размещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке ошибкой - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018118914.html
Медведев назвал размещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке ошибкой
Медведев назвал размещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке ошибкой - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев назвал размещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке ошибкой
Размещение штаб-квартиры Организации Объединённых Наций (ООН) в Нью-Йорке в свое время создало определенные проблемы на будущее, заявил зампред Совета... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T19:06:00+03:00
2025-05-20T19:06:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
россия
санкт-петербург
дмитрий медведев
оон
петербургский юридический форум — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312706_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_b3343a8b2be28ea697625f55d275a97a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Размещение штаб-квартиры Организации Объединённых Наций (ООН) в Нью-Йорке в свое время создало определенные проблемы на будущее, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "К сожалению отцы-основатели ООН в какой-то момент приняли это решение - ошибочное, на мой взгляд - о размещении штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и о том, чтобы она жила на территории Соединенных Штатов Америки. И это конечно создало определенные проблемы на будущее", - сказал Медведев на на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Он отметил, что теперь необходимо задуматься над тем, как улучшить деятельность организации. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/oon-2018088910.html
нью-йорк (город)
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312706_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_56a241c2ea070626021088e6ccd470db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, оон, петербургский юридический форум — 2025
В мире, Нью-Йорк (город), Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, ООН, Петербургский юридический форум — 2025
Медведев назвал размещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке ошибкой

Медведев: размещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке создало проблемы на будущее

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Размещение штаб-квартиры Организации Объединённых Наций (ООН) в Нью-Йорке в свое время создало определенные проблемы на будущее, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"К сожалению отцы-основатели ООН в какой-то момент приняли это решение - ошибочное, на мой взгляд - о размещении штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и о том, чтобы она жила на территории Соединенных Штатов Америки. И это конечно создало определенные проблемы на будущее", - сказал Медведев на на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
Он отметил, что теперь необходимо задуматься над тем, как улучшить деятельность организации.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Медведев рассказал, как в мире относятся к ООН
Вчера, 17:00
 
В миреНью-Йорк (город)РоссияСанкт-ПетербургДмитрий МедведевООНПетербургский юридический форум — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала