https://ria.ru/20250520/medvedev-2018118914.html
Медведев назвал размещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке ошибкой
Медведев назвал размещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке ошибкой - РИА Новости, 20.05.2025
Медведев назвал размещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке ошибкой
Размещение штаб-квартиры Организации Объединённых Наций (ООН) в Нью-Йорке в свое время создало определенные проблемы на будущее, заявил зампред Совета... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T19:06:00+03:00
2025-05-20T19:06:00+03:00
2025-05-20T19:06:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Размещение штаб-квартиры Организации Объединённых Наций (ООН) в Нью-Йорке в свое время создало определенные проблемы на будущее, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "К сожалению отцы-основатели ООН в какой-то момент приняли это решение - ошибочное, на мой взгляд - о размещении штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и о том, чтобы она жила на территории Соединенных Штатов Америки. И это конечно создало определенные проблемы на будущее", - сказал Медведев на на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Он отметил, что теперь необходимо задуматься над тем, как улучшить деятельность организации. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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в мире, нью-йорк (город), россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, оон, петербургский юридический форум — 2025
В мире, Нью-Йорк (город), Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, ООН, Петербургский юридический форум — 2025
Медведев назвал размещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке ошибкой
Медведев: размещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке создало проблемы на будущее